Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Feira do Moble chega á Estrada, do día 18 ao 21, con novidades

Presentarán mesas extensibles e un apartamento modular turístico

Imaxe da edición de 2023 da Feira do Moble.

Imaxe da edición de 2023 da Feira do Moble. / BERNABE/JAVIER LALIN

El Correo Gallego

A Estrada

A Estrada pule os últimos preparativos para poñer en marcha a 37 edición da Feira do Moble de Galicia, que se celebrará entre os días 18 e 21 de setembro e que chegará con novidades de dúas firmas expositoras.

Por un lado, a empresa estradense Herrajes Formo-3 presentará, acompañada da Muvv, unha mesa extensible premiada polo seu deseño innovador. Este moble está pensado para optimizar espazos reducidos e ofrece a combinación perfecta de funcionalidade, elegancia e versatilidade.

Por outra banda, a firma Gallega de Escaleras y Puertas exhibirá no exterior do recinto feiral da Estrada un apartamento modular turístico, totalmente amoblado e preparado para instalar. Conta con 12,40 metros de longo e 2,63 metros de fondo, distribuídos nunha cociña americana, unha habitación e un cuarto de baño.

No pavillón multisectorial (co que se conta por primeira vez nesta edición) os visitantes poderán atopar diversos exemplares de roupa, calzado, antigüidades e vehículos, dispostos na zona exterior.

Exposición de equipamentos para o fogar e sorteos

Tanto o xoves 18 como o venres 19 a entrada será de balde. O horario será ininterrompido os catros días da mostra, dende as 11.00 ás 20.00 horas, e haberá unha exposición de equipamentos para o fogar, así como diversos sorteos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents