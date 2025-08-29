A Feira do Moble chega á Estrada, do día 18 ao 21, con novidades
Presentarán mesas extensibles e un apartamento modular turístico
A Estrada pule os últimos preparativos para poñer en marcha a 37 edición da Feira do Moble de Galicia, que se celebrará entre os días 18 e 21 de setembro e que chegará con novidades de dúas firmas expositoras.
Por un lado, a empresa estradense Herrajes Formo-3 presentará, acompañada da Muvv, unha mesa extensible premiada polo seu deseño innovador. Este moble está pensado para optimizar espazos reducidos e ofrece a combinación perfecta de funcionalidade, elegancia e versatilidade.
Por outra banda, a firma Gallega de Escaleras y Puertas exhibirá no exterior do recinto feiral da Estrada un apartamento modular turístico, totalmente amoblado e preparado para instalar. Conta con 12,40 metros de longo e 2,63 metros de fondo, distribuídos nunha cociña americana, unha habitación e un cuarto de baño.
No pavillón multisectorial (co que se conta por primeira vez nesta edición) os visitantes poderán atopar diversos exemplares de roupa, calzado, antigüidades e vehículos, dispostos na zona exterior.
Exposición de equipamentos para o fogar e sorteos
Tanto o xoves 18 como o venres 19 a entrada será de balde. O horario será ininterrompido os catros días da mostra, dende as 11.00 ás 20.00 horas, e haberá unha exposición de equipamentos para o fogar, así como diversos sorteos.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia