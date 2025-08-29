Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ames licita a reurbanización da rúa Agro da Vella no Milladoiro

Un proxecto por máis de 326.000 euros para mellorar a accesibilidade, reorganizar o tráfico e crear novos espazos de lecer

Rúa Agro da Vella

Rúa Agro da Vella / Cedida

El Correo Gallego

Ames

A Xunta de Goberno Local de Ames aprobou o expediente de licitación das obras de pavimentación e reordenación da rúa Agro da Vella, no núcleo urbano do Milladoiro. O proxecto, cun orzamento base de 326.160 euros con cargo ao POS+ 2025, busca mellorar a accesibilidade, reorganizar o tráfico e crear novos espazos de lecer.

As actuacións previstas contemplan a renovación completa do pavimento, a implantación dun único sentido de circulación cara á avenida do Muíño Vello, aparcamento en liña na marxe esquerda e en batería oblicua na dereita. Ademais, ampliaranse as beirarrúas ata os 2,5 metros para favorecer o tránsito peonil.

O proxecto tamén inclúe a creación dunha zona verde de ocio no noiro situado detrás da EEI do Milladoiro, así como a instalación de novo mobiliario urbano, arborado, iluminación pública con 35 luminarias LED, balizas e bancos. Xunto a isto, adaptaranse sumidoiros, elevaranse pasos de peóns e reforzarase a sinalización horizontal e vertical.

O concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, salientou que se trata dunha actuación enmarcada no POS+ 2025, dentro dun plan máis amplo que suma máis dun millón de euros en investimentos municipais: «Trátase dunha reordenación completa que permitirá unha rúa máis segura e accesible, cunha mellora clara para a veciñanza do Milladoiro».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents