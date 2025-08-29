Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arzúa conclúe a segunda fase da reurbanización da rúa Fraga do Rei

As obras tiveron un investimento de máis de 480.000 euros e abarcaron un tramo de máis de 250 metros

O alcalde, Xoán Xesús Carril, no medio, e a súa esquerda a concelleira Begoña Balado, na rúa Fraga do Rei

O alcalde, Xoán Xesús Carril, no medio, e a súa esquerda a concelleira Begoña Balado, na rúa Fraga do Rei / Cedida

Redacción

Arzúa

O Concello de Arzúa vén de rematar a segunda fase das obras de reurbanización da rúa Fraga do Rei, unha intervención que supuxo un investimento de máis de 480.000 euros e que abrangue un tramo de máis de 250 metros, entre a avenida de Lugo e a rúa Castelao. Estes traballos dan continuidade á primeira fase, executada no ano 2019.

A actuación permitiu ampliar beirarrúas, ordenar as zonas de estacionamento e establecer un carril de sentido único. Tamén se renovou o pavimento, substituíronse as redes de saneamento e abastecemento de auga, canalizáronse as pluviais, plantáronse árbores e incorporouse novo mobiliario urbano, ademais de colectores soterrados e nova sinalización.

A concelleira de Acción Urbana, Begoña Balado, destacou que se tratou dunha «obra grande, que supuxo un esforzo importante tanto económico como de coordinación coa veciñanza», e que supón unha mellora evidente na accesibilidade, a seguridade viaria e a calidade de vida.

Pola súa banda, o alcalde, Xoán Xesús Carril, subliñou que a actuación «dá un paso máis no compromiso de modernizar as infraestruturas municipais», ao tempo que puxo en valor a importancia da rúa Fraga do Rei como unha das arterias principais do municipio, agora cunha imaxe renovada e adaptada ás necesidades da cidadanía.

Desde o Concello agradeceron de novo a colaboración da veciñanza durante os meses que duraron as obras e animaron a facer uso deste espazo urbano renovado, pensado para un tránsito máis seguro, ordenado e accesible.

