O Concello de Boiro pecha o Campamento Concilia Verán, no que participaron 220 rapaces
A cativada gozou dunha divertida xornada de despedida con inchables, obradoiros de manualidades e xogos
Asistiron ao acto de clausura o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva
Redacción
Boiro
O Campamento Concilia Verán 2025 que entretivo á rapazada boirense durante os meses de xullo a agosto pechou hoxe a súa actividade. Estiveron presentes no acto de clausura da iniciativa, na que participaron 220 rapazas e rapaces, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva.
A cativada que participou no campamento puido gozar dunha xornada de despedida chea de diversión con inchables, obradoiros de manualidades e xogos.
As actividades leváronse a cabo en catro sedes educativas distintas: CEIP Santa Baia de Boiro, CEIP de Abanqueiro, CEIP de Cespón e Centro Social de Cabo de Cruz.
