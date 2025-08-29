Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Boiro pecha o Campamento Concilia Verán, no que participaron 220 rapaces

A cativada gozou dunha divertida xornada de despedida con inchables, obradoiros de manualidades e xogos

Asistiron ao acto de clausura o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva

O acto tivo lugar no pavillón do CEIP Santa Baia.

O Campamento Concilia Verán 2025 que entretivo á rapazada boirense durante os meses de xullo a agosto pechou hoxe a súa actividade. Estiveron presentes no acto de clausura da iniciativa, na que participaron 220 rapazas e rapaces, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva.

A cativada que participou no campamento puido gozar dunha xornada de despedida chea de diversión con inchables, obradoiros de manualidades e xogos.

As actividades leváronse a cabo en catro sedes educativas distintas:  CEIP Santa Baia de Boiro, CEIP de Abanqueiro, CEIP de Cespón e Centro Social de Cabo de Cruz.

