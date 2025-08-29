ARTESANÍA
Buño recupera as coceduras no Forno do Forte do século XIII
Os oleiros retoman, despois de 5 anos, a celebración os días 6 e 7 de setembro
Tras 5 anos, a asociación profesional da Olería de Buño, que preside Antonio Pereira, máis coñecido como O Rulo, recupera a cocedura tradicional no Forno do Forte, unha construción romana que data do século XIII.
Trátase de rememorar unha forma de traballar comunitaria que se perdeu co paso do tempo debido ao emprego doutro tipo de fornos nos talleres oleiros. Antigamente, os profesionais do sector cocían as súas pezas de xeito conxunto no referido Forno do Forte. Un labor que requería dun proceso organizado e da colaboración de moitas persoas.
Quenes desexen revivir eses momentos poderano facer os días 6 e 7 de setembro e, ademais, nesta ocasión, como novidade, non só se cocerán as pezas dos oleiros de Buño senón que tamén o poderán facer todos os afeccionados e profesionais ceramistas chegados doutros lugares. De feito, a organización conta que participen algúns procedentes do estranxeiro.
Os labores para preparar a cocedura comezarán o sábado, día 6. Quenes desexen aportar as súas pezas terán que entregalas entre as 10.00 e as 11.00 horas, antes de comezar a carga do forno. Un traballo que poderán seguir e coñecer polo miúdo quenes se acheguen a Buño. Pola tarde, ás 16.00 horas prenderase o lume e, a partir das 21.00 horas, celebrarase a tradicional Festa da Carroa, rememorando tamén os encontros dos oleiros cando remataban a faena de carga.
Nesta ocasión a celebración incluirá cea, música e tamén unha boa conversa.
As pezas quedarán cocendo ata o domingo, día 7, cando, a partir das 11.00 horas, comezará a descarga do forno, momento no que os participantes poderán coñecer os resultados e compartir experiencias.
Inscrición previa
As persoas alleas ao colectivo oleiro que desexen aportar pezas deberán inscribirse a través do correo oleriadebunoasociacion@gmail.com. Poden facelo ata o 4 de setembro. O custo é de 20 euros por pezas de ata 20 centímetros e de 45 € para as de 20 a 45 centímetros.
