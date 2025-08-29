Frades investirá máis de 435.000 euros en melloras de estradas e accesos a aldeas
O presuposto distribúese a tres proxectos, entre os que destaca a intervención no CPI de Ponte Carreira,
O concello leva investidos máis dun millón de euros en vías e accesos no que vai de 2025
Redacción
O Concello de Frades licitará nas próximas semanas obras de mellora de estradas, accesos a núcleos e zonas de aparcamento por un importe global de 437.806 euros.
Estas actuacións súmanse aos máis de 200.000 euros xa licitados en xullo e aos 370.000 euros executados no primeiro semestre do ano, o que eleva a máis dun millón de euros o investimento municipal en vías e accesos durante 2025.
O concelleiro de Economía e Medio Rural, Manuel Ferreiro, salientou que «se a estas cifras lle engadimos os 500.000 euros destinados á nova potabilizadora, os 350.000 euros investidos xunto coa Xunta e o Concello de Ordes na ponte entre Abellá e Ordes ou os 50.000 euros para reparar o encoro da Presa, estamos a falar de preto de dous millóns de euros. É unha cantidade moi significativa para un municipio pequeno e rural como Frades, que demostra que se están a conseguir melloras reais para a veciñanza».
Tres proxectos principais
O primeiro proxecto, cun orzamento de 181.496 euros, inclúe a mellora dos accesos ao punto limpo de Céltigos, á localidade de Caboladrón (Mesos) e do aparcadoiro do CPI de Ponte Carreira (Gafoi). Tamén se actuará no entronque coa estrada DP-3802 en Aiazo e na pista que conecta O Pazo con Vistalegre (Galegos). Dentro deste paquete destaca a intervención no CPI de Ponte Carreira, onde se aglomerarán 500 metros cadrados para despois pintar as prazas de estacionamento, unha demanda recorrente da comunidade educativa e da veciñanza nos eventos que congregan gran afluencia de público.
O segundo proxecto, dotado con 92.420 euros, centrarase na mellora de accesos aos núcleos de Igrexa (Moar), Quintá (Papucín), Augasantas-Aboi (Céltigos) e Os Loureiros (Vitre).
Finalmente, o terceiro paquete de obras suporá un investimento de 163.889 euros e beneficiará os accesos a Taberna (Abellá), a área recreativa de Os Pasos (Aiazo), Añá de Meus (Añá), Sibío (Gafoi), Reboredo (Galegos) e Barazón (Moar). Tamén se acondicionarán as pistas que unen Fondevila co Cabezo e do Castro con Pumariño, na parroquia de Abellá.
Con estes proxectos, o goberno local de Frades continúa coa súa aposta por mellorar as infraestruturas viarias e reforzar a seguridade e a accesibilidade nos diferentes núcleos do municipio.
