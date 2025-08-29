Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Naufragio en Camariñas: dos marineros rescatados al hundirse el pesquero 'A Fervenza'

Los tripulantes fueron recogidos por la embarcación 'Zeus'

Pesquero 'A Fervenza' hundido esta mañana al norte del cabo Vilán

Pesquero 'A Fervenza' hundido esta mañana al norte del cabo Vilán / MAPA

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

Nuevo susto en el mar. El pesquero A Fervenza, con base en el puerto de Celeiro, naufragó esta mañana cuando faenaba al norte del cabo Vilán (Camariñas). Afortunadamente, sus dos tripulantes fueron rescatados, sanos y salvos, por la embarcación Zeus, de Camelle, que se encontraba en la zona.

Salvamento Marítimo, tras recibir la alerta de la radiobaliza, dio aviso a otro pesquero que trabajaba cerca y movilizó a la zona la embarcación Salvamar Altair y el helicóptero Helimer 402.

Finalmente, los dos marineros fueron rescatados por el Zeus y después fueron trasladados al puerto de Camariñas a bordo de la Salvamar Altair, a donde llegaron al mediodía.

Previamente, la Salvamar Altair realizó labores de dispersión mecánica de los restos de contaminación procedentes del hundimiento del pesquero.

