MAR
Naufragio en Camariñas: dos marineros rescatados al hundirse el pesquero 'A Fervenza'
Los tripulantes fueron recogidos por la embarcación 'Zeus'
Nuevo susto en el mar. El pesquero A Fervenza, con base en el puerto de Celeiro, naufragó esta mañana cuando faenaba al norte del cabo Vilán (Camariñas). Afortunadamente, sus dos tripulantes fueron rescatados, sanos y salvos, por la embarcación Zeus, de Camelle, que se encontraba en la zona.
Salvamento Marítimo, tras recibir la alerta de la radiobaliza, dio aviso a otro pesquero que trabajaba cerca y movilizó a la zona la embarcación Salvamar Altair y el helicóptero Helimer 402.
Finalmente, los dos marineros fueron rescatados por el Zeus y después fueron trasladados al puerto de Camariñas a bordo de la Salvamar Altair, a donde llegaron al mediodía.
Previamente, la Salvamar Altair realizó labores de dispersión mecánica de los restos de contaminación procedentes del hundimiento del pesquero.
