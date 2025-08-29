CELEBRACIÓNS
O concurso de caña do país xunta 34 licores en Valga
A vila celebra hoxe o día grande da trinta e cinco Festa da Anguía
A augardente é unha das grandes protagonistas da XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, de Valga. Ao Concurso Tradicional da Caña concorreron este ano trinta e catro licores: catorce brancos, once de herbas e nove tostados.
Exerceron como catadores Ricardo Abuín Mariño, Juan Carlos García Busto, María Luísa Vázquez Tubío, Francisco García Carballeira e María Elena Cerneira Santiago, que se incorporou por primeira vez ao panel de cata.
Hoxe celebrase o día grande da festa, cunha degustación de tapas de anguía nos locais hostaleiros ao mediodía e, pola tarde, encenderanse as potas para a demostración tradicional de augardente no Centro de Interpretación da Caña do País.
Pola tarde, ás 20.00 horas, chegará a lectura do pregón a cargo de Xerardo Pereiro. A xornada completarase coa entrega de premios dos concursos Anguía Chef, Caña do País, Embelecer Valga e das tapas gañadoras. Pola noite haberá unha nova degustación de tapas de anguía e cócteis feitos con caña do país.
A música correrá a cargo de Monoulious DOP, Troula Animación, a orquestra Charleston Big Band, o grupo Ráfaga e o Dj Cristian Álvarez. Mañá remata a festa coa Ruta-Concurso Tapa a Anguía.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia