Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CELEBRACIÓNS

O concurso de caña do país xunta 34 licores en Valga

A vila celebra hoxe o día grande da trinta e cinco Festa da Anguía

O alcalde de Valga e membros do xurado do Concurso de Caña do País.

O alcalde de Valga e membros do xurado do Concurso de Caña do País. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Valga

A augardente é unha das grandes protagonistas da XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, de Valga. Ao Concurso Tradicional da Caña concorreron este ano trinta e catro licores: catorce brancos, once de herbas e nove tostados.

Exerceron como catadores Ricardo Abuín Mariño, Juan Carlos García Busto, María Luísa Vázquez Tubío, Francisco García Carballeira e María Elena Cerneira Santiago, que se incorporou por primeira vez ao panel de cata.

Cata do Concurso de Caña do País de Valga

Cata do Concurso de Caña do País de Valga. / Cedida

Hoxe celebrase o día grande da festa, cunha degustación de tapas de anguía nos locais hostaleiros ao mediodía e, pola tarde, encenderanse as potas para a demostración tradicional de augardente no Centro de Interpretación da Caña do País.

Pola tarde, ás 20.00 horas, chegará a lectura do pregón a cargo de Xerardo Pereiro. A xornada completarase coa entrega de premios dos concursos Anguía Chef, Caña do País, Embelecer Valga e das tapas gañadoras. Pola noite haberá unha nova degustación de tapas de anguía e cócteis feitos con caña do país.

A música correrá a cargo de Monoulious DOP, Troula Animación, a orquestra Charleston Big Band, o grupo Ráfaga e o Dj Cristian Álvarez. Mañá remata a festa coa Ruta-Concurso Tapa a Anguía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents