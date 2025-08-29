Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Padrón oferta máis de quince modalidades deportivas para o curso 2025/2026

As clases comezarán o 29 de setembro e o prazo de matrícula abrirase o 10 de setembro para persoas empadroadas e o 17 de setembro para o público xeral

Clausura das escolas deportivas municipais de Padrón 2024-25

Clausura das escolas deportivas municipais de Padrón 2024-25 / Cedida

Redacción

Padrón

O Concello de Padrón pon en marcha a súa programación anual de Escolas Deportivas Municipais e Actividades Físico-Deportivas, que se desenvolverá entre o 29 de setembro de 2025 e o 17 de xuño de 2026. A iniciativa, coordinada pola Concellaría de Deportes, ofrece unha ampla variedade de disciplinas adaptadas a todas as idades, desde a infancia ata a idade adulta.

Para nenos e mozos, as Escolas Deportivas Municipais inclúen modalidades como atletismo, baloncesto, fútbol sala, hockey, patinaxe artístico, tenis, voleibol, ximnasia rítmica, xadrez e judo, ademais dun programa de motricidade para os máis pequenos. As actividades realizaranse en grupos por idades nas instalacións do Pavillón do Souto e o Pavillón do Grupo Escolar.

Para maiores de 14 anos, a oferta abarca disciplinas como cardiofit, fit bike, tonificación, ioga, pilates, hipopresivos, ximnasia de mantemento, tenis en horario nocturno e xogos populares como a chave, impartidos en espazos como o Auditorio Municipal e o Centro Sociocultural de Carcacía.

As cotizacións varían segundo a idade: 40 euros de matrícula máis 5 euros por actividade para escolares de 3 a 17 anos; 50 euros de matrícula máis 7 euros por actividade para mozos de 18 a 25 anos; e 60 euros de matrícula máis 10 euros por actividade para adultos a partir de 26 anos. Tamén existe unha modalidade familiar de 120 euros de matrícula e tarifas reducidas por actividade, e as familias numerosas poden beneficiarse dun 10% de desconto.

As inscricións poderán formalizarse na Oficina de Deportes, situada no Centro Social do Concello de Padrón, respectando os prazos establecidos: 10 de setembro para empadroados e 17 de setembro para o público xeral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
  2. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  3. Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
  4. Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
  5. La odisea de alquilar en Compostela: «En verano, los estudiantes no sueltan los pisos»
  6. El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Santiago
  7. Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
  8. Fran Vieites entrena con el Compostela tras su salida del Betis

Celebrado o pleno extraordinario de Teo logo de 15 anos sen convocarse cun balance positivo para o actual Executivo

Celebrado o pleno extraordinario de Teo logo de 15 anos sen convocarse cun balance positivo para o actual Executivo

Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca

Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

Padrón oferta máis de quince modalidades deportivas para o curso 2025/2026

Padrón oferta máis de quince modalidades deportivas para o curso 2025/2026

Ni sudar ni pasar frío: así es la nueva ' ropa de cama de primavera' de Ikea que cuesta menos de 15 euros

Ni sudar ni pasar frío: así es la nueva ' ropa de cama de primavera' de Ikea que cuesta menos de 15 euros

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores
Tracking Pixel Contents