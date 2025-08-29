Padrón oferta máis de quince modalidades deportivas para o curso 2025/2026
As clases comezarán o 29 de setembro e o prazo de matrícula abrirase o 10 de setembro para persoas empadroadas e o 17 de setembro para o público xeral
Redacción
O Concello de Padrón pon en marcha a súa programación anual de Escolas Deportivas Municipais e Actividades Físico-Deportivas, que se desenvolverá entre o 29 de setembro de 2025 e o 17 de xuño de 2026. A iniciativa, coordinada pola Concellaría de Deportes, ofrece unha ampla variedade de disciplinas adaptadas a todas as idades, desde a infancia ata a idade adulta.
Para nenos e mozos, as Escolas Deportivas Municipais inclúen modalidades como atletismo, baloncesto, fútbol sala, hockey, patinaxe artístico, tenis, voleibol, ximnasia rítmica, xadrez e judo, ademais dun programa de motricidade para os máis pequenos. As actividades realizaranse en grupos por idades nas instalacións do Pavillón do Souto e o Pavillón do Grupo Escolar.
Para maiores de 14 anos, a oferta abarca disciplinas como cardiofit, fit bike, tonificación, ioga, pilates, hipopresivos, ximnasia de mantemento, tenis en horario nocturno e xogos populares como a chave, impartidos en espazos como o Auditorio Municipal e o Centro Sociocultural de Carcacía.
As cotizacións varían segundo a idade: 40 euros de matrícula máis 5 euros por actividade para escolares de 3 a 17 anos; 50 euros de matrícula máis 7 euros por actividade para mozos de 18 a 25 anos; e 60 euros de matrícula máis 10 euros por actividade para adultos a partir de 26 anos. Tamén existe unha modalidade familiar de 120 euros de matrícula e tarifas reducidas por actividade, e as familias numerosas poden beneficiarse dun 10% de desconto.
As inscricións poderán formalizarse na Oficina de Deportes, situada no Centro Social do Concello de Padrón, respectando os prazos establecidos: 10 de setembro para empadroados e 17 de setembro para o público xeral.
