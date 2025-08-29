Celebrado o pleno extraordinario de Teo logo de 15 anos sen convocarse cun balance positivo para o actual Executivo
A alcaldesa detallou as actuacións e os apoios do Goberno local a sectores como o educativo, deportivo, xuventude, lingua, igualdade, mobilidade e servizos sociais
Redacción
O Concello de Teo vén de celebrar o Pleno Extraordinario que marca o Regulamento Orgánico Municipal (ROM), logo de 15 anos sen convocarse. Na sesión, que foi demandada polo grupo socialista e na que non estivo a súa portavoz, valorouse o balance das actuacións levadas a cabo nos dous primeiros anos de goberno do actual Executivo local, o cal a alcaldesa, Lucía Calvo de la Uz, explicou que segui “unha folla de ruta clara e a prol do crecemento e desenvolvemento do municipio”.
Durante a súa intervención, a rexedora municipal explicou que este Pleno Extraordinario só se convocara nos últimos anos en tres ocasións: o 26 de febreiro de 2008, o 15 de abril de 2009 e, finalmente, o 4 de marzo de 2010. Sen embargo, a rexedora salientou que, a partir de agora, se convocaría de forma anual, tal e como marca a normativa vixente.
Ademais, a líder do Goberno Local reiterou o compromiso que se manteu por paliar os 16 anos de parálise que sufriu o Concello en materia de desenvolvemento. Neste senso, destacou a recente aprobación definitiva do polígono industrial que se situará na zona da Ramallosa, logo do “esforzo titánico” do equipo de Urbanismo, e que permitirá crear novos postos de traballo en Teo.
Outra prioridade por parte do actual equipo de goberno e que se viu materializado tamén nos últimos meses foi a cesión á Xunta de Galicia dunha parcela de solo urbano consolidado para a construción de vivenda de promoción pública, coa idea de fixar poboación no municipio e rebasar así a barreira dos 20.000 habitantes nun territorio de case 80 quilómetros cadrados e cunha situación xeográfica estratéxica para o seu crecemento.
Centro de día e de saúde
Do mesmo xeito, "xa é unha realidade", en palabras da alcaldesa, o futuro centro de día de Teo, logo de adquirir un inmoble totalmente financiado pola Xunta de Galicia que permitirá atender ás persoas maiores do Concello, as cales moitas delas teñen que desprazarse actualmente a municipios veciños para poder desfrutar deste servizo.
A este proxecto súmase o novo centro de saúde da Ramallosa, logo de que o actual executivo puxese en orde a cesión dos terreos ao Servizo Galego de Saúde. Uns feitos que, segundo a rexedora, "non tiveron o apoio da Oposición nos diferentes plenos".
Calvo de la Uz tamén subraiou a mellora das infraestruturas municipais, tanto viarias como centros educativos, pavillóns, casas comúns, etc. Obras, salientou, "máis que necesarias ante a falta de mantemento dos últimos anos que, incluso, poñían en risco o desenvolvemento de actividades para a poboación".
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La odisea de alquilar en Compostela: «En verano, los estudiantes no sueltan los pisos»
- El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Santiago
- Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
- Fran Vieites entrena con el Compostela tras su salida del Betis