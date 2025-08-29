NORMALIZACIÓN
Salvamanteis para exercitar o galego na hostalaría de Carballo
A iniciativa do Concello conta co apoio da asociación Axober
As concellerías de Normalización Lingüística e Promoción Económica de Carballo seguen a dar pasos conxuntos para promocionar o galego e a hostalaría local.
Así, entre as numerosas actividades que veñen desenvolvendo para a normalización e a promoción da lingua galega en diferentes ámbitos, impulsan por terceiro ano, e nesta ocasión coa colaboración da Asociación de Xovenes Empresarios de Bergantiños (Axober), un reparto de salvamanteis con pasatempos da revista A píllara, editada polo Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG).
Sopas de letras e anagramas
O obxectivo é que mentres os clientes dos locais hostaleiros carballeses agardan por unha tapa, unha ración ou un xantar, poidan entreterse e exercitar o uso da nosa lingua facendo unha sopa de letras ou un anagrama.
Axober encargarase do reparto dos salvamanteis entre os establecementos que os soliciten, ata fin de existencias. Os salvamanteis xa estiveron durante todo o verán a disposición do sector de hostalaría das parroquias costeiras tanto na bibliopraia de Razo coma nos postos de salvamento e socorrismo da zona de Baldaio.
A partir desta semana, coincidindo co peche da Praia dos Libros ata o verán que vén, o reparto canalizarase a través de Axober, na que quedou integrada a Asociación de Hostalaría de Carballo, segundo informan dende o Concello.
