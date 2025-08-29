Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

Semana da Arte e Festa do Sargo con concertos e foliada en Muxía

A artista Yanoyoro imparte hoxe un obradoiro de Sumi-e

A artista Yanoyoro imparte hoxe un obradoiro de Sumi-e.

A artista Yanoyoro imparte hoxe un obradoiro de Sumi-e. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O Cámping Lago-Mar, de Muxía, acollerá do 1 ao 7 de setembro unha nova edición da Semana da Arte, con artistas convidados que crearán a súa obra en directo. Ademais, o día 6 celebrarase a Festa do Sargo, un peixe que se poderá degustar con distintas guarnicións.

A cita gastronómica complementarase cun concerto do grupo tradicional Pa Feira co que Temos e unha foliada libre.

Ao longo da semana tamén haberá obradoiros e concertos. O venres 5, de 18.00 a 19.00 horas, a artista Laura Caneira impartirá o taller de debuxo Unha liña, un xesto, pensado para persoas que queiran reconectar co debuxo nun ambiente de xogo e experimentación. Ese mesmo día ás 19.30 horas haberá concerto do grupo Noite Fechada.

Por último, o domingo 7 de setembro haberá unha mañá de ioga e brunch. Comezará ás 10.00 horas, ten un prezo de 25 euros e inclúe a clase de ioga guiada e o brunch. As persoas interesadas deberán inscribirse previamente no correo info@campinglagomar.es.

O Cámping Lago Mar acolle tamén este sábado, día 30 de agosto, un taller artístico de Sumi-e, que será impartido, a partir das 10.00 horas, pola creadora Yanoyoro, que o xoves impartiu tamén unha clase de pintura. A xornada pecharase cun concerto musical protagonizado polo grupo Retro Tool.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents