Teresa Villaverde e Belén do Campo pechan o obradoiro de emprego dual Noia-Lousame 2024
Neste taller, centrado en actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, realizáronse máis de 15 actuacións nos dous concellos
Redacción
A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, e a delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañados pola concelleira de Educación de Lousame, Ana García, e o ex-alcalde de Noia, Santiago Freire, clausuraron onte o obradoiro de emprego, organizado polos concellos de Noia e Lousame, no que se formaron a 20 persoas en actividades auxiliares en conservación e mellora de montes.
Do Campo destacou que este taller péchase despois de 9 meses, grazas a un investimento da Xunta de máis de 422.000 euros, no que as alumnas e alumnos realizaron máis de 15 tarefas de conservación e mellora de montes nestes 2 concellos.
A rexedora de Lousame resaltou a importancia deste tipo de programas formativos que "facilitan a empregabilidade do alumnado participante". Ademais, incidiu na idoneidade da elección das especialidades, así como o apoio municipal nesta actividade que "foi todo un éxito".
7 actuacións en Lousame e 8 en Noia
No obradoiro realizáronse intervencións de desbroce, poda, eliminación de especies invasoras e retirada de árbores en Lousame, concretamente nas Minas de San Finx, no Bosque do Neno-A Silva, no Monte de San Lorenzo, e nas parcelas da Casa do Concello, do Centro de Día municipal, do Local Social de Vilacoba e do Centro de Saúde, entre outras. En total 7 actuacións neste municipio.
Ademais, tamén levaron a cabo estas mesmas tarefas en espazos de Noia como a Praza de San Lázaro, a Praza de Bergondo, no entorno do Local Social da Barquiña ou no Paseo Marítimo e na rúa Antón Avilés, entre outros espazos. En total os alumnos realizaron 8 intervencións neste Concello.
