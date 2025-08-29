Las Torres do Allo de Zas y el castillo vimiancés reúnen la mejor artesanía

Agosto se despide en Costa da Morte con fiestas gastronómicas, ferias tradicionales y encuentros artesanales.

La artesanía tendrá este fin de semana dos centros destacados. Este sábado en el castillo de Vimianzo, donde la Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas impartirá un taller para enseñar las técnicas del encaje a vecinos y visitantes a partir de las 11.00 horas.

La artesanía será protagonista también en el entorno de las Torres do Allo, en Zas, donde se celebra el domingo el tradicional mercado de San Ramón, en el que habrá exposiciones y demostraciones de artesanos, actuaciones musicales y meriendas campestres. Los puestos estarán abiertos al público de 11.00 a 19.00 horas, y al mediodía se impartirá un taller de modelado de barro, dirigido a personas de todas las edades. La música la pondrán el grupo Unto Vello, en la sesión vermú, y Cé Orquestra Pantasma, que dirigirá un taller sonoro para niños y niñas.

Quienes quieran despedir el verano aprendiendo algo nuevo pueden acecarse también a la playa de Baldaio, en Carballo, donde se imparte este sábado un curso de iniciación a la fotografía de naturaleza.

Y en Muxía, el PSOE organiza este sábado, en Quintáns, una sardiñada, que comenzará a las 19.00 horas. Las sardinas se acompañarán de cachelos, postre y café. El precio es de 7 € y la cita está abierta a quienes deseen sumarse a la fiesta.