Las Torres do Allo de Zas y el castillo vimiancés reúnen la mejor artesanía
En Muxía, las sardinas serán el plato principal del encuentro socialista
Agosto se despide en Costa da Morte con fiestas gastronómicas, ferias tradicionales y encuentros artesanales.
La artesanía tendrá este fin de semana dos centros destacados. Este sábado en el castillo de Vimianzo, donde la Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas impartirá un taller para enseñar las técnicas del encaje a vecinos y visitantes a partir de las 11.00 horas.
La artesanía será protagonista también en el entorno de las Torres do Allo, en Zas, donde se celebra el domingo el tradicional mercado de San Ramón, en el que habrá exposiciones y demostraciones de artesanos, actuaciones musicales y meriendas campestres. Los puestos estarán abiertos al público de 11.00 a 19.00 horas, y al mediodía se impartirá un taller de modelado de barro, dirigido a personas de todas las edades. La música la pondrán el grupo Unto Vello, en la sesión vermú, y Cé Orquestra Pantasma, que dirigirá un taller sonoro para niños y niñas.
Quienes quieran despedir el verano aprendiendo algo nuevo pueden acecarse también a la playa de Baldaio, en Carballo, donde se imparte este sábado un curso de iniciación a la fotografía de naturaleza.
Y en Muxía, el PSOE organiza este sábado, en Quintáns, una sardiñada, que comenzará a las 19.00 horas. Las sardinas se acompañarán de cachelos, postre y café. El precio es de 7 € y la cita está abierta a quienes deseen sumarse a la fiesta.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia