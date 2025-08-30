Denuncian contaminación en las aguas del Sar a su paso por Brión: "Ten que ser un vertido ilegal"

"Cruzando a ponte vin un manto branco de escuma e notei un cheiro moi forte de contaminación. Seguín camiñando para ver ata onde chegaba. Estendíase polo menos durante un quilómetro". Quien habla es Juan José Otero Fontán, un vecino de Conxo que este viernes descubrió lo que parece ser un vertido ilegal en el río Sar a su paso por el concello de Brión, concretamente en Bastavales. El punto en el que descubrió un grueso manto de espuma sobre las aguas del río es Chaves de Ponte.

El río, según explica Otero, quien este mismo sábado dio la voz de alarma a la consellería de Medio Ambiente, bajaba este viernes de color verde oscuro hasta que, pasado el puente, una pequeña presa agitaba el agua y producía una gran cantidad de espuma que "evidencia rigorosamente a severa contaminación". Por ello, informó a Medio Ambiente "coa esperanza de que se investigue o que parece un vertido ilegal que atenta contra un recurso natural dos máis importantes de Galicia como é o río Sar".

Denuncian contaminación en las aguas del Sar a su paso por Brion: "Ten que ser un vertido ilegal" / Juan José Otero Fontán

Otero, quien antiguamente pescaba en el Sar, recuerda cuando el río "estaba cheo de vida". "Agora, o que ves nas augas menos profundas é unha ausencia total de vida. Estamos destrozando a economía biolóxica, unha das máis importantes, o mar e a terra, como demostran os lumes deste verán", denuncia, antes de subrayar que en su aviso a la consellería de Medio Ambiente demanda la aplicación de las normativas medioambientales existentes contra el responsable de un delito ecológico "que está a contribuír decididamente a matar o río Sar".

Los vertidos al regato de Laraño

Vecinos de la parroquia de Laraño, concretamente del Lugar de Coira, llevan años denunciando los continuos vertidos que alguna empresa del polígono de O Milladoiro derrama en un arroyo que desemboca en el río Sar. A finales de febrero, técnicos de Augas de Galicia localizaron el origen de un vertido que desde hacía meses se repetía en el regato que desciende desde el polígono industrial de O Milladoiro y atraviesa Laraño hasta desembocar en el Sar. Augas de Galicia, con la colaboración de personal de Augas de Ames, confirmó que el origen era una nave dedicada al procesado y envasado de pinturas

"Fai anos bebíamos todos do arroyo, agora é impensable", señalaba por aquel entonces a este diario una vecina de la zona, lamentando por la contaminación que afecta a la zona desde la instalación del polígono en O Milladoiro.