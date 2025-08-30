Desalojan un edificio en Muxía por un incendio en una vivienda

Un incendio obligó a desalojar temporalmente un edificio de la calle Castelao, de Muxía, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

La alerta se activó pasadas las cuatro de la tarde y hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque provincial de Cee, los voluntarios de Protección Civil de Muxía, así como la Policía Local y la Guardia Civil.

El fuego, según informó Protección Civil, se inició en el salón de un tercer piso, presuntamente por un problema eléctrico. En la vivienda había dos personas en el momento de iniciarse el fuego, pero abandonaron el piso cuando se percataron del humo, sin que sufriesen daños.

Las llamas destruyeron el salón, donde se inició el fuego, pero también se vieron afectadas otras estancias del inmueble debido al humo.