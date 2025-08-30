Localizan el cuerpo sin vida de un marinero desaparecido en una batea en Boiro

Salvamento Marítimo ha encontrado en la madrugada de este sábado el cadáver del tripulante de una embarcación en Boiro (A Coruña) que llevaba varias horas desaparecido. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Galicia, un particular contactó con ellos pasadas las 21:00 horas de este viernes y explicó que estaba observando una planeadora amarrada a una batea frente a la playa de Carragueiros, en Boiro.

No había nadie en su interior y tampoco se veía a ninguna persona en los alrededores, según señaló el particular que llamó al 112.

En la operación de búsqueda, coordinada por Salvamento Marítimo Finisterre bajo la dirección de Capitanía Vilagarcía, se movilizaron el Helimer 401, la Salvamar Sagadelos y la LS Hermes. Además, cuatro barcos de batea se desplazaron por su cuenta para participar en las tareas de localización del marinero desaparecido.

Salvamento Marítimo informó de que estaban buscando a la persona por la zona, ante la posibilidad de que hubiese caído al mar.

Poco después de las 0:30 horas, han confirmado que han localizado el cuerpo del hombre flotando en la misma zona de la batea.