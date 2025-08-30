Mary Iglesias e xogos clásicos poñen o peche aos Seráns de Ames

O concerto de Mary Iglesias pechou os Seráns de Ames. Durante os xoves de xullo e agosto o referido programa ofreceu propostas culturais para todos os públicos nas parroquias de Tapia, Ortoño, Covas, Trasmonte e Bugallido.

A última xornada dos Seráns de Ames combinou unha proposta lúdica como o espazo Xogando Miudiño, dirixida á rapazada e ás súas familias, e mailo concerto de Mary Iglesias. A través da referida actividade os nenos e nenas puideron gozar e experimentar a través de xogos clásicos coma os zancos, aros, a ferradura ou o tiracroios.

Pola súa banda, Mary Iglesias, unha artista profesional que foi a gañadora do Canta con Ames na categoría xuvenil da edición de 2022, estivo acompañada da súa irmá Dora e dos músicos Rafa Pérez e Diego Rey. Ademais, o baixista dos Herdeiros da Crus, Fran Velo, interpretou un tema con Mary Iglesias e o resto do grupo.