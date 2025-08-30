DISTINCIÓN
Premio Careón de Son D’Aldea para o vimiancés Xosé María Lema
O historiador foi distinguido xunto coa actriz María Vázquez e o Museo do Pobo Galego
O vimiancés Xosé María Lema foi distinguido co Premio Careón que outorga Son D’Aldea, de Palas de Rei. O xurado destaca que «é un deses homes que levan Galicia no corazón e na obra. Escritor, investigador, mestre e activista cultural, dedicou a súa vida a defender a lingua, a contar as nosas historias e a poñer en valor a riqueza das aldeas e das súas xentes».
Lema Suárez asegura que «é unha grande honra para min ser galardoado co Premio Careón e recibilo xunto a unha actriz galega tan admirada como María Vázquez (Premio Mácara) e unha institución tan importante como o Museo do Pobo Galego (Premio Son d’Aldea), do cal, casualmente, son patrón».
Os premios entregaranse o día 6 de setembro na Carballeira de Albá despois do roteiro teatral que percorrerá a parroquia de San Mamede de Coence.
