Fe, música y gastronomía: adiós a agosto

Si hay un mes indicado para visitar Galicia durante el verano, ese es agosto. Un período idóneo si se busca disfrutar de los hermosos rincones de las comarcas de Santiago, Barbanza o Costa da Morte, así como de algunas de sus tradicionales citas festivas, en las que la diversión, la música y el buen comer están garantizados.

Entre las ineludibles destaca la romería de San Ramón de Bealo, en Boiro. Una celebración que atrae a miles de fieles y romeros de todas las edades. Diversos actos litúrgicos y actuaciones musicales darán vida a la parroquia boirense, que comenzó a vibrar ya este viernes con el San Ramón Fest, con las actuaciones del DJ Marcos Kintana y la discoteca móvil Pirámide XL.

No obstante, el día más especial será el domingo, como de costumbre, pues tendrá lugar otra edición de la romería más antigua de Barbanza, a la que las mujeres acuden a presentar sus plegarias al patrón de los partos, y las embarazadas a buscar la bendición del santo. «É o día máis importante do ano para a parroquia. Moitas familias veñen para pedirlle a San Ramón que o embarazo saia ben. Algunhas ata recorren a el para buscar que o seu fillo sexa varón», comenta al respecto el cura párroco de San Pedro de Bealo, Juan Carlos Martínez.

Reuniones familiares

Otra de las grandes tradiciones en esta romería es que familias y amigos preparen sus mejores recetas culinarias y desplieguen mesas, sillas y manteles para comer en compañía bajo la sombra de la robleda de San Ramón.

Este sábado se celebra también en la parroquia de Cances (Carballo) una cita única: la Festa do Pichorro, un evento gastronómico que nació hace veintiún años con el objetivo de ensalzar la calidad del maíz blanco.

Meriendas de antaño

«Vimos que había muchas fiestas que se repetían y quisimos crear una que nunca se hubiese hecho. Se nos ocurrió la idea al recordar nuestra infancia, cuando merendábamos los churros, que son los pichorros, es decir, la espiga del maíz cuando aún no está lograda y es de leche», comenta sobre su origen Fran Méndez, uno de los responsables de la Asociación Cultural de San Campio, la cual se encarga de organizar el festejo.

No se lo pensaron y pusieron en marcha su idea de crear una celebración donde las personas pudiesen degustar las mazorcas asadas acompañadas con un poco de broa, además de churrasco, cachelos y chorizos. «A la gente le encanta. Siempre los acabamos», explica el coordinador.

Otro de los platos fuertes de la fiesta es el Campeonato de Debullamento de Millo con Mango do Fouciño, en el que participantes de todas las edades ponen a prueba su destreza y rapidez para sacar el maíz del carozo de las mazorcas. Después de años de práctica, algunos ya son expertos.

«Tenemos tres personas que desde que creamos el concurso han ganado siempre. Son verdaderos especialistas que debullan las mazorcas en apenas dos minutos. Es una pasada», dice.

Orquestas en Val do Dubra

El municipio de Val do Dubra también estará de celebración, ya que desde el jueves 28 y hasta el domingo 31 tienen lugar allí las fiestas de verano del lugar de Buxán, donde el primer día festivo se podrá disfrutar de una animada verbena con la música de las orquestas Dilema y Los Satélites.

Paralelamente, en el mismo municipio se celebrarán las fiestas de Bembibre, el sábado y el domingo. Están programadas diferentes actividades, como los torneos de petanca y de ajedrez. De la animación musical se encargará la orquesta Finisterre.