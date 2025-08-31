Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFANCIA

Apego estrea curso en Ames con música e xogos nas Brincadeiras Miúdas

O día 3 Cé Orquestra Pantasma abre o ciclo na carballeira de Ventín

O programa Brincadeiras Miúdas inclúe xogos tradicionais. / C. Ames

José Manuel Ramos Lavandeira

Ames

O programa Apego reactívase en Ames cunha nova programación para os vindeiros meses que inclúe xogos, contos, obradoiros, música, cinema, teatro e maxia co fin de favorecer a transmisión da lingua e achegar recursos ás familias para unha crianza en galego, positiva e creativa.

O programa comeza esta semana cunha proposta que xa é todo un clásico para as familias Apego: as Brincadeiras Miúdas, unha tarde de música, xogo e divertimento dinamizadas e dirixidas por Cé Orquestra Pantasma, un músico e mestre xogueteiro especializado en animación infantil, no fomento do xogo libre e en achegar as crianzas á natureza con diferentes propostas lúdicas e musicais. Esta actividade ten como obxectivos fomentar a creatividade e a autonomía das crianzas e demostrar que a natureza pode ser a mellor e máis divertida feira xogueteira.

Nesta ocasión, as Brincadeiras Miúdas celebraranse o vindeiro mércores 3 de setembro na carballeira de Ventín, detrás do colexio. Será ás 18.00 horas, de balde e sen inscrición previa. Non hai límite de prazas e o acceso é libre a todas as familias que queiran participar. No caso de que as condicións meteorolóxicas non sexan favorables para a xornada, a actividade aprazarase e realizarase nunha nova data.

As brincadeiras comezarán cun concerto participativo de Cé Orquestra Pantasma e continuarán con xogos tradicionais, xogo libre e desestruturado e un espazo para a creación libre de xoguetes con materiais naturais. Preténdese compartir tempo de lecer e diversión en galego e fomentar o xogo sen instrucións nin sobreestímulos. As crianzas xogarán libremente, adaptándose ás súas propias necesidades e guiándose pola súa imaxinación.

Apego é un proxecto de dinamización lingüística dirixido ás familias que estean a esperar un bebé ou que teñan crianzas entre cero e seis anos.

