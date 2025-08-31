Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIAJE INSTITUCIONAL

La Diputación promociona el Camino Inglés y el de Fisterra-Muxía en Escocia

Programó encuentros con instituciones, universidades y representantes del Gobierno escocés

Peregrinos en el Camino de Santiago a Fisterra y Muxía, a su paso por Dumbría.

Peregrinos en el Camino de Santiago a Fisterra y Muxía, a su paso por Dumbría. / J. M. Ramos

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

La Diputación de A Coruña emprende esta semana un viaje institucional a Escocia para reforzar la proyección internacional del Camino y establecer nuevas vías de colaboración en ámbitos clave como la peregrinación, la cultura y el mundo académico de dicho país.

La delegación está encabezada por el presidente de la Diputación, Valentín González, y participan representantes de las áreas de Turismo y promoción del Camino Inglés. El ente provincial viene realizando con éxito en los últimos años acciones de promoción y colaboración de las rutas jacobeas del Camino Inglés y del Camino a Fisterra-Muxía, tanto en Inglaterra como en Irlanda.

En Escocia tienen programados encuentros con representantes de la Scottish Pilgrim Routes Forum yla Universidad de St Andrews; y en el Consulado de España en Edimburgo con el cónsul y miembros del Gobierno escocés, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents