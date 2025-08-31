La Diputación promociona el Camino Inglés y el de Fisterra-Muxía en Escocia

La Diputación de A Coruña emprende esta semana un viaje institucional a Escocia para reforzar la proyección internacional del Camino y establecer nuevas vías de colaboración en ámbitos clave como la peregrinación, la cultura y el mundo académico de dicho país.

La delegación está encabezada por el presidente de la Diputación, Valentín González, y participan representantes de las áreas de Turismo y promoción del Camino Inglés. El ente provincial viene realizando con éxito en los últimos años acciones de promoción y colaboración de las rutas jacobeas del Camino Inglés y del Camino a Fisterra-Muxía, tanto en Inglaterra como en Irlanda.

En Escocia tienen programados encuentros con representantes de la Scottish Pilgrim Routes Forum yla Universidad de St Andrews; y en el Consulado de España en Edimburgo con el cónsul y miembros del Gobierno escocés, entre otros.