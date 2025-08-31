Evacuado al hospital un ciclista herido en Valga

Un ciclista fue evacuado al hospital tras sufrir una caída en Valga. Un particular contactó con el 112 Galicia a las 11.50 horas para alertar de que el ciclista había caído en el kilómetro 88 de la carretera N-550, a la altura de Xanza, y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Hasta el lugar fue movilizado el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero finalmente fue trasladado en ambulancia al hospital tras recibir las primeras asistencias en el punto del accidente.

En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del GES de Padrón y los voluntarios de Protección Civil de Valga.