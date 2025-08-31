ACCIDENTE
Evacuado al hospital un ciclista herido en Valga
Sufrió una caída en la carretera N-550 y presentaba un golpe en la cabeza
Un ciclista fue evacuado al hospital tras sufrir una caída en Valga. Un particular contactó con el 112 Galicia a las 11.50 horas para alertar de que el ciclista había caído en el kilómetro 88 de la carretera N-550, a la altura de Xanza, y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.
Hasta el lugar fue movilizado el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero finalmente fue trasladado en ambulancia al hospital tras recibir las primeras asistencias en el punto del accidente.
En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del GES de Padrón y los voluntarios de Protección Civil de Valga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Localizan el cuerpo sin vida de un marinero desaparecido en una batea en Boiro
- «Se llamaba Pepita y venía mucho a la Praza de Abastos»
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- El Obradoiro de Epi se estrena con victoria ante el Leyma
- El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi