CULTURA

Noites en Vela coa música das Maianas e o dúo Caamaño & Ameixeiras

A choiva impediu que a festa de Ames e Negreira se celebrase na Ponte Maceira

Un momento da actuación do grupo As Maianas.

Un momento da actuación do grupo As Maianas. / C. Ames

José Manuel Ramos Lavandeira

Ames

As Noites en Vela celebráronse con éxito no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns (Ames). Finalmente, no puideron celebrarse na Ponte Maceira, debido ás previsións, que apuntaban choivas para o sábado. Iso non impediu que o público ateigase o auditorio para gozar das actuacións do grupo As Maianas e Caamaño & Ameixeiras.

A actividade foi organizada conxuntamente polos departamentos de Cultura dos Concellos de Ames e Negreira. Trátase dun evento que naceu para poñer en valor unha gran paraxe paisaxística e natural como é A Ponte Maceira, e que vincula aos dos municipios ano tras ano desde a creación desta cita no 2016.

O dúo Caamaño &amp; Ameixeiras no concerto ofrecido no auditorio de Bertamiráns.

O dúo Caamaño & Ameixeiras no concerto ofrecido no auditorio de Bertamiráns. / C. Ames

As encargadas de amenizar a edición deste ano foron as integrantes do grupo amesán As Maianas, que deron paso ao dúo Caamaño & Ameixeiras.

A agrupación de cantareiras As Maianas, formado en Ames no 2007, destacan pola súa proposta con temas de composición propia nos que empregan sons e ritmos da música tradicional galega valéndose de instrumentos coma as pandeiretas, cunchas ou a propia percusión corporal.

Sons populares da terra

Pola súa banda, Caamaño & Ameixeiras é un dúo formado en 2018 composto por Sabela Caamaño e Antía Ameixeiras, moi ligado tamén á música e o baile tradicional. Na actualidade contan con prestixio tanto a nivel nacional coma internacional. Tomando como partida inicial sons populares da nosa terra, este dúo crea pezas de composición propias cun selo moi persoal nas que mesturan o tradicional con recursos máis contemporáneos.

TEMAS

