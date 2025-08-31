RECURSOS
O embalse de Portodemouros será un espazo de turismo activo e deportivo
Os concellos de Arzúa, Melide, Santiso e Toques, co apoio da Deputación, impulsarán un ambicioso proxecto
Mario Fajardo
Os concellos de Arzúa, Melide, Santiso e Toques preparan, co apoio da Deputación da Coruña, un ambicioso proxecto para acondicionar o embalse de Portodemouros para o turismo activo e deportivo. O obxectivo é poñer en valor o espazo natural, recuperando áreas abandonadas e ofrecendo novas experiencias a veciños e visitantes.
O vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, visitou recentemente Santiso para coñecer o plan en detalle. Xa se informou dende a Deputación que achegarán un dos seus barcos eléctricos para dinamizar o encoro, e que se apoiará a colaboración cos catro concellos implicados.
A estratexia para recuperar o uso do embalse inclúe actividades náuticas, sendeirismo e ocio ao aire libre, así como a recuperación de infraestruturas existentes. Regueira destacou que este espazo é unha «xoia descoñecida cun gran potencial en canto á dinamización turística e deportiva».
Arzúa e de Santiso xa teñen plans previstos
O proxecto atópase nunha fase inicial, e cada concello enfoca as súas iniciativas segundo as súas prioridades, sendo Arzúa e Santiso as dúas localidades que máis claras teñen as súas intencións.
Arzúa xa conseguiu a cesión da xestión da área recreativa por parte de Naturgy e está a traballar na limpeza e recuperación das instalacións abandonadas, incluído un antigo hangar onde se gardaban piraguas, bicicletas e outros materiais deportivos.
Deste xeito, este concello céntrase en recuperar un espazo perfecto para a actividade deportiva. O alcalde Xoán Xesús Carril explicou que «nós queremos empezar a recuperar a zona, que está bastante desfeita». O obxectivo agora mesmo, engadiu, é limpar, acondicionar e poñer en marcha un espazo para deportes náuticos, de montaña e de ciclismo.
A idea é a de poder acoller adestramentos e competicións de diferentes modalidades deportivas, tal e como se facía anos atrás. «Temos contactos ca Federación Galega de Natación e agora poñeremonos en contacto ca Federación Galega de Piraguismo para ver se teñen interés en facer actividades aquí» sinala o dirixente arzués.
Non obstante, Carril alerta que o avance dependerá dos apoios da Xunta de Galicia e da Deputación, posto que supón un gran coste. «Estas cousas de política moitas veces van máis lentas do que se espera, pero estamos intentando que se faga o antes posible e que se poida empezar no próximo ano» confesa o alcalde.
En cambio, Santiso ten en mente unha aposta polo ocio e o turismo activo arredor da auga. O alcalde Manolo Adán subliña que «queremos desenvolver actividades ao redor do encoro, con ocio activo, cun pantalán e un pequeno catamarán eléctrico». Para isto, contan cunha parcela con construcións que servirán como núcleo das actividades e que poderían incluír zonas recreativas, turismo gastronómico e propostas de lecer.
«O gran soño de Santiso sería ter hostalería, pantalán, catamarán e ocio activo, todo arredor da auga» relata Adán. «Buscamos ofrecer á xente do Camiño de Santiago e aos visitantes unha opción distinta e atractiva», engade.
Manolo Adán tamén indica que dependen dos tempos que marquen as institucións. «As cousas nas administracións sempre van moi lentas, porque poden xurdir imprevistos, pero eu espero que non tarde moito», subliña.
Impacto esperado
Os alcaldes coinciden en que a posta en valor do embalse terá beneficios turísticos e deportivos para a comarca, sen substituír outras actividades económicas como a agricultura ou o monte. Carril asegura que «sería unha aportación máis de cara ao turismo, sobre todo nos meses do inverno, e axudará de cara á promoción do concello e ao benestar dos veciños».
Pola súa banda, Adán confía en que axude a impulsar unha nova vía de ingresos. «Este sector turístico non está moi desenvolvido, e creo que temos moitas posibilidades de que a achega que aporte sexa grande». O obxectivo é recuperar o uso do embalse e ofrecer un espazo versátil para actividades acuáticas, deportivas e recreativas. Os responsables municipais confían en revitalizar unha zona que chegou a ser punto de encontro para deportes náuticos.
