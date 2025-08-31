Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O faro de Fisterra, meta dunha andaina solidaria con Palestina

Os participantes amosaron o seu apoio á Flotilla Sumud Global

Concentración dos participantes na andaina diante do faro de Fisterra.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

Decenas de persoas participaron nunha andaina solidaria con Palestina e contra o xenocidio en Fisterra. A iniciativa foi convocada polo Comité Solidario con Palestina da Costa da Morte, e partiu do monumento ao Emigrante para rematar diante do mítico faro fisterrán.

Parte dos asistentes concentrados diante do faro de Fisterra

Os asistentes portaron bandeiras de Palestina e despregaron dúas pancartas cos lemas Por Gaza e Palestina libre. O acto rematou coa lectura dun manifesto.

Marcha a pé dende a vila de Fisterra ata o faro

Os participantes amosaron ademais o seu apoio á Flotilla Sumud Global, composta de ducias de barcos que van levantar áncoras hoxe con tripulacións de 44 países, "para levar esperanza e axuda humanitaria a Gaza e así rachar co criminal bloqueo do goberno de Israel", subliñaron.

