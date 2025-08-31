Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teleasistencia para as persoas máis vulnerables en Carballo

O proxecto piloto de Apem, Afaber e Aspaber atendeu 68 usuarios en 10 días

O servizo corre a cargo das alumnas do curso de Xestión de chamadas de teleasistencia.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O proxecto piloto de teleasistencia Cada chamada conta, cada persoa importa, promovido polas entidades sociais Afaber, Apem e Aspaber coa colaboración do Concello de Carballo, atendeu nos primeiros dez días de funcionamento 68 persoas: 46 mulleres e 22 homes.

As alumnas do curso de Xestión de chamadas de teleasistencia, realizaron 38 chamadas, dirixidas a usuarios e usuarias das tres entidades participantes e a outras dúas persoas do concello que solicitaron de maneira expresa un seguimento telefónico regular, con dúas ou tres chamadas semanais, co obxectivo de recibir apoio emocional.

Polo que se refire ás chamadas entrantes, axustáronse á finalidade da campaña, que non é outra que ofrecer información sobre os recursos que teñen á súa disposición as persoas maiores, con diversidade funcional, vítimas de violencia de xénero ou coidadoras. Tres desas chamadas procedían doutros concellos, o que evidencia a relevancia e o alcance da iniciativa.

O proxecto continúa desenvolvéndose ata o 12 de setembro, de luns a venres, de 10.00 a 18.00 horas. Os teléfonos aos que se pode chamar son 604 046 201, 604 050 235, 698 198 887, 698 193 733 e 698 197 148.

Os principais obxectivos son achegar o servizo de teleasistencia á veciñanza, fomentar o coñecemento e uso de recursos sociais accesibles para persoas en situación de vulnerabilidade e ofrecer unha experiencia práctica de valor para o alumnado do certificado de profesionalidade.

