Agadea leva o seu Bingo Solidario a Coroso para apoiar a loita contra o Alzheimer
O evento terá lugar o 5 de setembro no merendeiro da praia de Coroso, combinando xogo, música e solidariedade en plena campaña de concienciación do Mes Mundial do Alzheimer
El Correo Gallego
A concelleira de Servizos Municipais, Tania Redondo, xunto con Vanesa Tubío, Coordinadora de Servizos de Estimulación Terapéutica do Centro de Día Público Alzheimer de Ribeira, e a artista Tania Fuegho, presentaron esta mañá o Bingo Solidario – Recorda e Gaña, organizado por Agadea Ribeira, que se celebrará o vindeiro venres 5 de setembro ás 19.30 horas no merendeiro da praia de Coroso.
O evento enmárcase no Mes Mundial do Alzheimer, co obxectivo de aumentar a comprensión da enfermidade, reducir o estigma e promover accións para a súa prevención e tratamento, culminando co Día Mundial do Alzheimer o 21 de setembro.
A concelleira destacou: ««Grazas a Agadea polo traballo que están realizando para concienciar á veciñanza desta enfermidade e pola frescura nas súas iniciativas. O ano pasado sacaron á rúa todas as dinámicas do centro e este ano teremos un Bingo Solidario en Coroso»». Ademais, sinalou que ««o Concello sempre estará apoiando este tipo de iniciativas para avanzar na concienciación, comprensión e estudo da enfermidade»».
Por súa banda, Vanesa Tubío subliñou: ««É unha cita para rir, compartir e, sobre todo, lembrar xuntos, mentres apoiamos unha causa que nos toca moi de preto: a investigación nas demencias e na enfermidade de Alzheimer»». E engadiu: ««Detrás deste bingo hai algo máis ca premios e cartóns: hai persoas, familias e historias que loitan cada día por manter vivos os recordos»».
O evento contará coa dinamización de Tania Fuegho e Emilio Guillín, e ao finalizar o sorteo haberá música con Lau Panicanela, acompañada dun pincho solidario a 2 euros no Bar restaurante «O Paseo».
O cartón solidario para participar no bingo terá un prezo de 5 euros, e os puntos de venda dispoñibles son o Centro de Día de Ribeira, o Centro Terapéutico de Ribeira, o bar restaurante O Paseo e nunha mesa informativa na rúa Galicia.
