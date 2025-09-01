Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agadea leva o seu Bingo Solidario a Coroso para apoiar a loita contra o Alzheimer

O evento terá lugar o 5 de setembro no merendeiro da praia de Coroso, combinando xogo, música e solidariedade en plena campaña de concienciación do Mes Mundial do Alzheimer

De esquerda a dereita: a concelleira de Servizos Municipais, Tania Redondo, a Coordinadora de Servizos de Estimulación Terapéutica do Centro de Día Público Alzheimer de Ribeira, Vanesa Tubío, e a artista Tania Fuegho

A concelleira de Servizos Municipais, Tania Redondo, xunto con Vanesa Tubío, Coordinadora de Servizos de Estimulación Terapéutica do Centro de Día Público Alzheimer de Ribeira, e a artista Tania Fuegho, presentaron esta mañá o Bingo Solidario – Recorda e Gaña, organizado por Agadea Ribeira, que se celebrará o vindeiro venres 5 de setembro ás 19.30 horas no merendeiro da praia de Coroso.

O evento enmárcase no Mes Mundial do Alzheimer, co obxectivo de aumentar a comprensión da enfermidade, reducir o estigma e promover accións para a súa prevención e tratamento, culminando co Día Mundial do Alzheimer o 21 de setembro.

A concelleira destacou: ««Grazas a Agadea polo traballo que están realizando para concienciar á veciñanza desta enfermidade e pola frescura nas súas iniciativas. O ano pasado sacaron á rúa todas as dinámicas do centro e este ano teremos un Bingo Solidario en Coroso»». Ademais, sinalou que ««o Concello sempre estará apoiando este tipo de iniciativas para avanzar na concienciación, comprensión e estudo da enfermidade»».

Por súa banda, Vanesa Tubío subliñou: ««É unha cita para rir, compartir e, sobre todo, lembrar xuntos, mentres apoiamos unha causa que nos toca moi de preto: a investigación nas demencias e na enfermidade de Alzheimer»». E engadiu: ««Detrás deste bingo hai algo máis ca premios e cartóns: hai persoas, familias e historias que loitan cada día por manter vivos os recordos»».

O evento contará coa dinamización de Tania Fuegho e Emilio Guillín, e ao finalizar o sorteo haberá música con Lau Panicanela, acompañada dun pincho solidario a 2 euros no Bar restaurante «O Paseo».

O cartón solidario para participar no bingo terá un prezo de 5 euros, e os puntos de venda dispoñibles son o Centro de Día de Ribeira, o Centro Terapéutico de Ribeira, o bar restaurante O Paseo e nunha mesa informativa na rúa Galicia.

