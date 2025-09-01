Condenada a 18 meses de cárcere a antiga coordinadora do Servizo de Axuda no Fogar de Boiro por malversación
A Audiencia da Coruña tamén impón inhabilitación, multa e indemnizacións a persoas afectadas e ao Concello por un delito continuado de exaccións ilegais
El Correo Gallego
A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condenou a 18 meses de cárcere á antiga coordinadora do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Boiro, tras o veredicto do Tribunal do Xurado que a considerou autora dun delito continuado de malversación de fondos públicos.
Ademais da pena de cárcere, a sentenza inhabilita durante catro anos e seis meses á antiga coordinadora para o emprego público de asistente social do Concello de Boiro e para calquera outro cargo relacionado coa atención de persoas maiores ou vulnerables.
A condenada tamén terá que pagar unha multa de 3.370 euros por un delito continuado de exaccións ilegais, e queda suspendida durante 20 meses e 7 días do exercicio do seu cargo público neste contexto.
En canto ás indemnizacións, a Audiencia considera que debe abonar 13.669,68 euros ao Concello de Boiro e un total de 7.327,86 euros ás persoas afectadas ou aos seus sucesores. A sentenza tamén ten en conta a atenuante moi cualificada de dilacións indebidas.
Segundo consta na sentenza, a condenada desempeñou o posto de asistente social como persoal laboral do Concello de Boiro entre febreiro de 1994 e agosto de 2015. Desde 2013 ata o seu despedimento actuou como coordinadora do SAF, realizando xestións do servizo.
O Tribunal do Xurado constatou que a acusada non ingresou na tesourería municipal sumas de cartos que lle entregaron a ela ou ao persoal do SAF. Estes fondos, procedentes de persoas usuarias ou das súas persoas próximas, foron incorporados ao seu patrimonio, segundo as instrucións que impartía.
Esta sentenza pon fin a un caso que afectou á xestión de fondos públicos destinados á atención de persoas vulnerables no municipio de Boiro.
- «Se llamaba Pepita y venía mucho a la Praza de Abastos»
- Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
- Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Crónica social compostelana | Ochenta aniversario de Santiago Brea Lamas
- Conciertos de septiembre en Santiago
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Pepi, heroína en vida y un final trágico