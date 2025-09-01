TURISMO
Costa da Morte despide agosto con una ocupación hotelera que rondó el 90%
Las incidencias ferroviarias y los altos precios en avión provocaron cancelaciones
El mes de agosto se despide dejando una sensación de «satisfacción» en el sector hotelero de Costa da Morte. A la espera de cerrar las estadísticas, se espera que los índices de ocupación ronden el 9O%, según indicó Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia y presidente de la Asociación Solpor de Empresarios del Camino Fisterra-Muxía.
«Na primeira quincena incluso se acadou o 100% moitos días», afirmó. Y ello a pesar de que «houbo bastantes cancelacións debido a que as conexións por tren estiveron cortadas seis días e os billetes de avión subiron moito», añadió. Unos registros que, según Picallo, se ven favorecidos «pola gran oferta festiva, gastronómica e cultural da Costa da Morte, ao que debemos engadir tamén fenómenos naturais como as postas de sol e o mar de ardora, que tamén atraen moita xente ao noso destino». No obstante, aunque la afluencia turística fue elevada, «o gasto foi máis contido e haberá que ver os datos de rendabilidade», concluyó.
A este respecto, Pepe Formoso, presidente de la Asociación Profesional do Sector Turístico da Costa da Morte (Aptcm), señaló que «cada vez ben máis xente, pero agora, coas vivendas de uso turístico, hai máis oferta que demanda e os números non son os doutros anos». Critica además los «prezos prohibitivos» de las compañías aéreas durante los incendios. «Non era o momento de aproveitarse dunha desgraza, senón de axudar a un territorio», subrayó Formoso.
Destacó asimismo la alta afluencia de peregrinos en estos meses. «O Camiño está funcionando ben, e cada vez son máis os peregrinos que optan por aloxarse en habitacións privadas».
De cara al mes de septiembre, tanto Picallo como Formoso prefieren ser cautos, aunque las expectativas son buenas. Las reservas «van a ralentí», señaló el vicepresidente del Clúster de Turismo. Y es que, según el presidente de Aptcm, «a xente reserva a última hora, porque sabe que non van ter problema para atopar aloxamento». A ello hay que sumar el siempre impredecible factor meteorológico, «pois se o tempo acompaña a afluencia será máis elevada, tanto de turistas como de peregrinos», indicó Pepe Formoso.
Al margen de cifras y estadísticas, Jesús Picallo tiene claro que «Galicia está de moda, e é un destino cada vez máis apetecible. Todos queren ter un amigo con casa na nosa terra», concluye.
El faro Vilán de Camariñas recibió 3.637 visitantes
Uno de los termómetros de la afluencia turística en Costa da Morte es el faro Vilán, de Camariñas, que en el mes de agosto recibió un total de 3.637 visitantes, según informa la Asociación de Empresarios e Promoción Turística, que preside Olga Campos.
El 84% de los turistas llegaron desde distintos puntos de España, destacando los procedentes de Madrid (31%), Cataluña (16%) y Castilla León (8%). Un 21% de los que pasaron por el mítico faro eran gallegos, siendo mayoría los residentes en distintos puntos de la provincia de A Coruña (56%), seguidos de los procedentes de Pontevedra (24%), Lugo (11%) y Ourense (11%).
Por lo que respecta a los visitantes extranjeros (que representan el 16% del total), destacaron los procedentes de Francia, Italia y Alemania, aunque también visitaron Camariñas turistas de países como Reino Unido, Portugal, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Asia y Sudamérica, entre otros puntos de origen.
El cómputo total de los meses de junio, julio y agosto es de 6.891 visitantes. Una cifra bastante inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, «ya que el pasado año contabilizamos más de 11.400 personas», afirma Olga Campos, la presidenta de la patronal del sector turístico camariñano.
