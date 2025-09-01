La Fervenza do Ézaro, única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar, protagoniza el cupón de la ONCE

La Fervenza do Ézaro, única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar desde aproximadamente 30 metros de altura, protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 9 de septiembre. Cinco millones de cupones difundirán la belleza de este hermoso paraje natural que se encuentra en el Concello de Dumbría.

Hay referencias documentadas del año 1724 que mencionan este salto de agua, y que lo describen como una enorme humareda que se podía divisar desde varios kilómetros mar adentro.

Con esta cascada, el caudal del río Xallas cae al océano Atlántico, formando un espectáculo único que se puede contemplar durante todo el año. Esto hace que el pequeño pueblo de Ézaro, en el municipio coruñés de Dumbría, se vea lleno de visitantes que quieren observar cómo el salto cae al mar.

Diseño del cupón de la ONCE dedicado a la cascada. / Cedida

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

