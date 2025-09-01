Se incendia un barco en el puerto de Ribeira

Una embarcación de 50 metros de eslora se ha incendiado esta tarde cuando se encontraba atracada en el puerto de Ribeira. El fuego se declaró en torno a las las 16.45 horas cuando tripulantes del barco pesquero, de nombre Awadi y que navega bajo bandera de Mauritania, se encontraban realizando labores de reparación en la sala de máquinas.

A pesar de la aparatosidad de las llamas, que han provocado una densa humareda, no se han registrado daños personales.

Los esfuerzos de los equipos de emergencia se centran en sofocar el incendio. En las labores de extinción participan los bomberos de Ribeira y Boiro, el GAEM de Ribeira, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y personal de Portos de Galicia, así como efectivos de Protección Civil.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 16.45 horas a través de la llamada de un particular que alertó de la presencia de humo y llamas en la embarcación. De inmediato, desde el centro de coordinación se movilizó el dispositivo que permanece desplegado en la zona portuaria para intentar sofocar el fuego y garantizar la seguridad.

La embarcación se encuentra atracada en el puerto ribeirense desde el pasado 25 de abril.