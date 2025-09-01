CELEBRACIÓN
O mercado de San Ramón encheu de vida as Torres do Allo
A feira de artesáns, a música e os xantares foron os protagonistas
As Torres do Allo acolleron o Mercado de San Ramón, unha das citas tradicionais da contorna recuperada hai uns anos polo equipo de Goberno do Concello de Zas.
Un dos pratos fortes foi a feira de artesanía, que este ano xuntou uns vinte expositores chegados dende distintos puntos, que ofreceron produtos feitos artesanalmente con coiro, resina, papel e palla, e tamén xoguetes, instrumentos musicais, bixutería e cesteiría, entre outros. Unha mostra que se complementou cun obradoiro de modelado de barro. Durante a xornada tamén se celebrou unha demostración de fabricación de pandeiros.
Coma sempre, a música tivo un protagonismo especial, dan man este ano do grupo Unto Vello e Cé Orquesta Pantasma, que dirixiu ademais un obradoiro sonoro para a rapazada, seguido dun concerto co que se pechou a festa.
O Concello de Zas, ademais de acondicionar a contorna para a ocasión, habilitou unha zona para todas as persoas que, rememorando tempos pasados, quixeron gozar dun xantar campestre, como se facía anos atrás.
Peche do programa de verán
Coa celebración do Mercado de San Ramón do Allo, o Concello de Zas pechou á programación municipal de verán. Unhas actividades que, segundo o alcalde, Manuel Muíño Espasandín, tiveron unha grande acollida e o programa «foi un éxito, tanto pola asistencia ás distintas actividades como pola calidade das mesmas».
