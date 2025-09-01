Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona es trasladada al Clínico tras ser atropellada en Melide

Ocurrió en la mañana de este lunes junto al centro de salud de la capital

El lesionado permanecía consciente, y ocurrió en el entorno de un paso de cebra

Centro de salud de Melide

Centro de salud de Melide / H.S.

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

Una persona resultó herida tras ser atropellada en la mañana de este lunes junto al centro de salud de Melide, en la carretera C-840. Según ha trascendido, el suceso ocurrió al filo de las 10.00 horas y el lesionado, de unos 30 años de edad, se quejaba de dolor en un pie, si bien permanecía consciente.

Hasta el lugar del suceso, además de efectivos del 061, acudió Protección Civil y la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents