Una persona es trasladada al Clínico tras ser atropellada en Melide

Una persona resultó herida tras ser atropellada en la mañana de este lunes junto al centro de salud de Melide, en la carretera C-840. Según ha trascendido, el suceso ocurrió al filo de las 10.00 horas y el lesionado, de unos 30 años de edad, se quejaba de dolor en un pie, si bien permanecía consciente.

Hasta el lugar del suceso, además de efectivos del 061, acudió Protección Civil y la Policía Local.