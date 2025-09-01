Vuelve a Silleda la Feira Internacional Semana Verde de cara a batir los 112.200 visitantes

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia ya tiene fechas para 2026. Será del 4 al 7 de junio cuando celebre su 48ª edición en el recinto de Silleda. Con ella pretende convertirse una vez más en el gran certamen multisectorial de comercio y ocio del noroeste.

Su equipo trabaja ya en una cita en la que seguirá reforzándose, «tanto a nivel expositivo como en lo que se refiere al contenido de su programa de actividades, con el objetivo de mantener el amplio respaldo de expositores y público», subrayan. Respecto a su exposición, contará con sus consolidados certámenes paralelo, el XXIX Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el XV Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur, y también la XII Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca. A ellos se unirá la segunda edición del Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show y, como es habitual, otros muchos sectores que irán desde ganadería, bioenergía, maquinaria, jardinería o herramienta hasta mobiliario, decoración o artesanía.

En cuanto a su programa, incluirá nuevamente actividades para profesionales y público. El pasado año, reunió 758 expositores y 112.200 visitantes, lo que suposo un crecimiento del 32% respecto al anterior.