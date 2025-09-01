Melide va a preparar la tortilla y el huevo frito más grandes del mundo

Melide intentará cocinar, un año más, la que se considera como la tortilla más grande del mundo. Se trata de la II Feria del Huevo Campero, organizada por El Huevo de la Abuela, que se celebrará en el Cantón de San Roque de Melide el 6 y 7 de septiembre. Además, lo recaudado (3€ ración) se destinará a comedores y fines sociales.

Cocineros preparando la tortilla. / El Huevo de la Abuela

Pero hay más, porque tras el gran éxito del año pasado, la feria tiene un nuevo objetivo: la elaboración el sábado a las 12.00 horas del huevo frito más grande del mundo, que tendrá dos metros de diámetro. Asimismo, la organización repetirá el domingo 7 de septiembre el reto de hacer la tortilla más grande del mundo, que tendrá seis metros de diámetro. Empezará a cocinarse a las 11.00 horas.

Se requiere de más de una docena de trabajadores para prepararla. / El Huevo de la Abuela

La feria conectará el domingo en directo con la deportista gallega Lydia Pérez, que estará en Croacia preparándose para el Campeonato del Mundo de Lucha, al que acude con el patrocinio de El Huevo de la Abuela.

Coincidiendo con el volteo de la tortilla gigante, se rememorará el himno de Melide, creado en 1991. Estarán presentes en el acto de rememoración los creadores de la letra (Moncho Fraga) y de la música (Fernando Arias), junto a parte de los miembros de aquella corporación municipal. Interpretarán Irene Ruiz y Xoan Curros.