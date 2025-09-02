Ames garantiza la puesta en marcha de una nueva cocina escolar y el PP duda que esté lista todavía

Cerca de 1.500 alumnos de Ames emplean cada temporada los distintos comedores escolares repartidos en los centros educativos de la capital maiana... Y este año disfrutarán de nuevos fogones. Sin embargo, y pese a que el Concello garantiza la entrada en funcionamiento de la nueva cocina central a tiempo para este curso, desde la oposición popular no están tan seguros, y aluden a las eventuales «medidas» a tomar en caso de que no esté a punto para el próximo lunes, día 8.

Así, el Partido Popular cita que «o curso escolar está a piques de dar comezo. Esta circunstancia é de especial relevancia nun Concello como o de Ames, que sempre presume de ser un dos municipios coa poboación máis nova de Galicia gracias sobre todo a abundancia de rapaces en idade escolar entre os seus veciños». Y al tiempo, reseña que desde hace una buena temporada se está trabajando en la instalación de dicha cocina central, «que se encargue da elaboración de todos os menús que se sirvan nos distintos comedores de todos os centros».

Con todos estos datos en la mano, la oposición «quere saber en que punto se atopa a instalación desa cociña central que debe abastecer á rede de comedores escolares do municipio para coñecer se estará operativa nesta próxima semana para dar servizo ós centos de alumnos de Ames e dese xeito favorecer as demandas das súas familias». Su aspiración es que, efectivamente, se ponga a funcionar cuanto antes, «despois do atraso que leva a sua posta en funcionamento». Y, en cualquier caso, acaban de preguntar por las «medidas que se van levar a cabo no caso de que esta cociña central non este operativa a tempo para o inicio do curso para que non se resinta o normal funcionamento dos comedores escolares» locales.

Así, el PP de Ames espera una respuesta urgente antes de que las aulas de los distintos centros educativos del municipio abran sus puertas. A su vez, el gobierno local no ha tardado en contestar, recordando que «tal e como se lle informou por escrito ao PP, este mes celebrarase unha visita á cociña central para que toda a Corporación coñeza a nova infraestrutura» y va más allá: «A maioría de persoal de comedores xa comezou a traballar o día 18 de agosto, adiantando polo tanto en 2 semanas a data de incorporación. A cociña central está lista para o seu estreo no inicio do curso escolar», garantizan desde el ejecutivo que preside Blas García.