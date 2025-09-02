Boqueixón pone en marcha una auditoría para poder ‘calibrar’ el saneamiento local

El Concello de Boqueixón va a acometerá una auditoría técnica de su red de saneamiento para seguir «mellorando a calidade e eficiencia do servizo que se presta á veciñanza», apuntaban fuentes municipales, que elevan a «preto de 15.000 euros» la citada inversión.

El alcalde Ovidio Rodeiro subrayaba que «contamos cunha infraestrutura moi potente con 92 km de tubaxes, 14 novas depuradoras, 13 bombeos, unha nova EDAR e preto de 1.500 enganches á rede. Un sistema que permite ofrecer un servizo de calidade e adaptado ás necesidades de cada núcleo de poboación, e que seguiremos reforzando con novas actuacións tras realizar esta auditoría técnica». Estas infraestructuras se unen a la puesta en marcha de la nueva EDAR de Sergude y al plan local de utilizar fosas sépticas comunes con sistemas de infiltración en el terreno para depurar las aguas de pequeños grupos de casas.