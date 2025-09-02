Construido en Noruega, con bandera mauritana y armador de Santiago: así es el pesquero incendiado en Ribeira

Construido en Noruega en 1980 y con casi 51 metros de eslora, el pesquero Awadi se convirtió en las últimas horas en el inesperado protagonista del puerto de Ribeira, tras declararse un incendio de gran virulencia mientras permanecía amarrado en el muelle comercial.

La densa columna de humo negro que se elevó sobre la ría en la tarde de este lunes hizo saltar las alarmas entre vecinos y trabajadores de la zona, en un suceso que mantiene en vilo a la localidad del Barbanza.

El barco, de 780 toneladas de registro bruto, llegó a Galicia el pasado mes de abril para someterse a trabajos de reparación. Las llamas se iniciaron en la sala de máquinas durante unas tareas de soldadura, según las primeras hipótesis, y rápidamente se extendieron por el interior.

De Baobab a Awadi y armador de Santiago

El historial de este buque explica parte de su complejidad administrativa. Botado en Noruega hace 45 años, operó bajo bandera de ese país hasta junio de 2018. Posteriormente, pasó a registrarse en Guinea-Bissau, hasta que en julio de 2024 cambió el nombre de Baobab por el actual Awadi y pasó a operar bajo bandera de Mauritania.

El pesquero 'Awadi' cuando todavía se llamaba 'Baobab' / Vessel Finder

Su puerto base figura en Nouadhibou y está operado por la empresa mauritana Rim Asmak Sarl, propietaria de la exportadora de productos pesqueros Asmak Fish. No obstante, su vinculación con Galicia es clara: el armador que figura en su ficha es de Santiago de Compostela, lo que conecta este arrastrero con las redes empresariales gallegas dedicadas a la pesca internacional.

Operativo de extinción

El incendio, que comenzó alrededor de las cinco de la tarde del lunes, obligó a desplegar un operativo conjunto en el que participaron los bomberos de Ribeira y Boiro, Salvamento Marítimo, Gardacostas, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y remolcadores especializados.

Concello de Ribeira

Los trabajos se prolongan desde entonces e incluyen maniobras de achique para evitar el hundimiento del buque, que llegó a escorar por el exceso de agua empleado en la extinción. También se instalaron barreras anticontaminación en el mar para prevenir vertidos.

Sin víctimas pero con daños graves

Desde el Concello de Ribeira han recomendado al vecindario mantener las ventanas cerradas debido a la intensa humareda, que se extendió por buena parte del núcleo urbano. Las tareas de extinción, muy complicadas, se prolongaron durante toda la noche y se estima que podrían continuar varios días.

El Correo Gallego

Afortunadamente, en el incidente no se han producido víctimas, ya que la tripulación no se encontraba a bordo en el momento del incendio. Sin embargo, los daños materiales son de consideración y el futuro del Awadi está ahora en manos de las evaluaciones técnicas que determinarán si puede ser reparado o si el buque quedará inservible una vez sofocado el incendio.