A Deputación inviste máis de 56.000 euros na modernización das confrarías de Noia e Muros
A deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, visitou ambas entidades para coñecer os proxectos financiados polas axudas provinciais, que buscan reforzar a xestión administrativa e a comercialización dos recursos mariños
El Correo Gallego
A Deputación da Coruña reafirma o seu apoio ao sector pesqueiro e marisqueiro cunha achega global de 56.691,80 euros destinada ás confrarías de pescadores de San Bartolomeu de Noia e Muros.
A deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán Cancelo, visitou este martes as dúas entidades para coñecer de primeira man os proxectos desenvolvidos grazas a estas axudas, que se enmarcan nun programa provincial dotado con 800.000 euros para apoiar confrarías e agrupacións de mariscadores.
No caso de Noia, a Deputación aprobou dúas liñas de financiamento: 19.000 euros para o mantemento do persoal das oficinas centrais, clave para a xestión administrativa, a atención ao socio, a facturación e a coordinación institucional, e 13.691,80 euros para a adquisición de equipos informáticos e a creación dun punto de acceso dixital, que permitirá a máis de 1.500 usuarios da entidade e confrarías vinculadas (Muros, Portosín e Porto do Son) realizar trámites electrónicos e mellorar a comunicación interna.
Pola súa banda, a Confraría de Muros recibirá unha axuda de 24.000 euros destinada a mellorar a comercialización dos recursos non marisqueiros. O proxecto pretende optimizar o servizo de poxa, venda e etiquetado de peixe e crustáceos na lonxa, consolidando a marca de calidade “Pesca de Rías, de onde senón?” e reforzando a sustentabilidade do sector.
Segundo destacou Cristina Capelán, «o mantemento do persoal administrativo e a incorporación de novas tecnoloxías son imprescindibles para garantir o futuro das confrarías e mellorar a comercialización dos seus produtos, reforzando a viabilidade económica e social dun sector estratéxico para a nosa provincia».
As confrarías beneficiarias coincidiron en subliñar a relevancia destas axudas, que permiten manter empregos directos, impulsar a innovación e dar continuidade á cooperación con outras entidades da ría de Muros e Noia, consolidando un modelo de xestión compartida que protexe e valoriza os recursos mariños.
