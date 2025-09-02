Dezasete voluntarios retiran 63 quilos de lixo na limpeza da praia de Nemiña
A acción, organizada por Mar de Fábula co apoio do Concello de Muxía, desenvolveuse este pasado domingo tras un chamamento á cidadanía e permitiu retirar residuos plásticos, cabos e obxectos de gran tamaño
El Correo Gallego
A asociación Mar de Fábula desenvolveu este domingo unha nova acción de voluntariado ambiental na praia de Nemiña, no Concello de Muxía, tras o chamamento realizado días atrás para implicar á veciñanza nunha xornada de coidado do litoral.
En total, 17 persoas responderon á convocatoria e sumaron esforzos na limpeza dun espazo natural de gran valor paisaxístico, situado na Costa da Morte. «Foron dezasete persoas de fábula, limpando como unha soa, en comunión cunha paraxe natural desbordante», salientou a organización nas súas redes sociales.
Segundo o balance ofrecido por Mar de Fábula, retiráronse 63 quilos de residuos mariños, entre os que se atopaban cordas, cabos e chicotes para a pesca, ademais de obxectos de maior volume como un bidón, tres nasas de polbo de plástico ou un saco cheo de botellas e latas. Tamén se recuperaron elementos susceptibles de reutilización, como dúas pelotas en bo estado ou un mecanismo para transportar táboas de surf.
A asociación destacou que, malia a cantidade de refugallos recollidos, «a praia presentaba un estado mellor do agardado», o que atribuíu á responsabilidade das persoas usuarias durante o verán.
Desde Mar de Fábula agradecen a colaboración do Concello de Muxía, encargado de xestionar os residuos retirados, así como a implicación de todas as persoas participantes. «Non é o noso lixo, pero si é o noso planeta», lembraron, incidindo na importancia de continuar coa concienciación cidadá sobre o impacto do lixo mariño.
- Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
- Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Conciertos de septiembre en Santiago
- Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Pepi, heroína en vida y un final trágico
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic