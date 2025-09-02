Guadalupe Vázquez e unha novela sobre o acoso escolar
Con motivo do inicio do curso escolar, a profesora e escritora presenta 'Alicia no labirinto das sombras' no Vimianzo M.O.LA.
Mario Fajardo
A escritora e profesora Guadalupe Vázquez presenta este domingo, 7 de setembro, ás 18.30 horas, no Castelo de Vimianzo, a súa novela Alicia no labirinto das sombras. O acto, moderado por Patricia Blanco, quere ser «un espazo de reflexión, de diálogo, no que o público tamén sexa partícipe».
A obra, explica Vázquez, mergulla ao lector na historia dunha rapaza vítima de acoso escolar: «É unha ficción, pero bebe dunha realidade que, por desgraza, moitos rapaces viven en silencio a diario». A autora insiste en que non se debe restar importancia a estas situacións: «Iso de son cousas de nenos nunca debe dicirse. O acoso pode provocar desordes alimenticias, depresión e mesmo levar ao suicidio», aportaba.
Na súa experiencia como docente, sinala que é fundamental diferenciar o que é acoso doutros incidentes illados: «Constitúe bullying cando hai unha diferenza de poder, unha intención de facer dano, repetición no tempo e un prexuízo claro para o benestar do neno». Engade que, cando un alumno manifesta sentirse acosado, «sempre se debe tomar en serio, aínda que despois non se confirme como tal».
Sobre o papel das familias, recomenda afrontar a situación «non só con instinto protector, senón con mirada analítica, coma un xornalista: preguntar que sucedeu, quen estaba, que se dixo, como se sentiu... e valorar falar co profesorado». Tamén lembra que os docentes teñen unha «obrigación moral e legal» de intervir e previr, polo que é de gran importancia traballar nos valores de respecto e de convivencia na aula.
Bota en falta a existencia de cursos ou charlas que apoien aos profesores ou aos pais en como deben detectar e afrontarse a situacións de acoso. «Dase importancia a moitas cousas, como a competencia dixital ou demais, e nisto, que é tan importante ou máis, estamos carentes de axudas». De xeito individual si acudíu a algunha conferencia «Hai un par de anos se que asistín pola miña conta a unha charla que se ofreceu no Concello de Cee, entereime de casualidade e dixen, pode ser interesante».
Vázquez confesa ter vivido ela mesma unha experiencia de acoso na infancia, cando residía nos Estados Unidos, e recoñece que, como profesora, se mantén «sempre vixiante» nos recreos para detectar condutas problemáticas: «Moitas veces os rapaces viven e sufren no silencio e non o contan nin a pais nin a profesores, por iso hai que observar».
A autora quere chegar a todos os públicos, desde estudantes e profesorado ata nais, pais e avós: «Porque o acoso escolar non é un problema só dun rapaz ou dunha rapaza, é un problema de toda a sociedade».
