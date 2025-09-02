Kiko Veneno encabezará as Festas de Santa Uxía 2025 en Ribeira
O programa inclúe un xogo de rol en vivo no Parque Natural de Corrubedo, música en directo, a Ruada do Traxe Aires de Dorna e a tradicional Misa Solemne
El Correo Gallego
O Concello de Ribeira presentou hoxe a programación das Festas de Santa Uxía 2025, que se celebrará entre os días 12 e 13 de setembro. No acto participaron o concelleiro de Festexos, Francisco Suárez-Puerta, o párroco Alfonso Mera e os membros da Unidade Pastoral, Ndongo Sylvestre e Sidonio José Alves da Sousa.
O edil destacou que este ano as festas incorporan unha nova actividade turística e cultural: o Camiño de Valverde (LARP), un xogo de rol en vivo que terá lugar o venres 12 de setembro no Parque Natural das Dunas de Corrubedo, de 11.00 a 14.00 horas. «Empregando a lenda da cidade oculta de Valverde, farase unha recreación medieval cunhas 30 persoas participantes, que vivirán unha aventura distinta e pensada para a mocidade», explicou Suárez-Puerta, quen lembrou que aínda hai prazas dispoñibles con reserva previa na oficina de turismo.
Xa na noite do venres, ás 23.00 horas, a praza do Concello acollerá o concerto de Corazón Oxidado, tributo a Fito & Fitipaldis.
O sábado 13 terá lugar a V Ruada do Traxe Aires de Dorna, que sairá da carpa municipal para percorrer as rúas da cidade e finalizar no auditorio co tradicional desfile. O concelleiro animou á veciñanza a sumarse á actividade: «Aínda que non se teña o traxe, pódese contactar coa asociación Amas de Casa para conseguilo».
A gran cita musical será tamén o sábado ás 23.00 horas, cando a praza do Concello acolla a actuación de Kiko Veneno, «artista recoñecido e autor de cancións emblemáticas como Volando voy, popularizada por Camarón de la Isla, ademais de múltiples colaboracións musicais con millóns de reproducións en plataformas dixitais», salientou o edil.
O programa completarase coa Misa Solemne en honra a Santa Uxía, que se celebrará o venres 12 ás 12.00 horas na igrexa parroquial de Ribeira. O párroco Alfonso Mera destacou que «precisamos darlle á festa ese valor integrador e simbólico que significa, xa que non só é a patroa da nosa parroquia, senón tamén o corazón espiritual que vertebra todas as outras parroquias».
Suárez-Puerta concluíu a presentación facendo un chamamento á veciñanza: «É unha festividade que temos que manter, enxalzar e levala cada vez a máis».
