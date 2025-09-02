Negreira retrocede al Románico durante tres días en su edición más musical

Negreira volverá al Románico el próximo fin de semana, con tres días de actividades infantiles (rúa do Carme), puestos de productos (Carreira de San Mauro), actividad de artesanos (en la zona del Pazo) y cetrería (en la praza do Cotón), sin olvidar las lucha de caballeros en el campo de la feria (el domingo a las 18.00 horas). Se trata de una edición en la que cobrará fuerza la música, y que dejará el desfile de monstruos Errantes para el sábado a las 22.30 horas, antes de los fuegos de artificio.

Programa 2025 de la Feira do Románico de Negreira / Concello

Los grupos Turdión y Gaeloc alternarán sus desfiles líricos, y tampoco faltarán los malabares en una programa que arranca el viernes por la tarde (concierto nocturno de The Duellist en la praza do Cotón) y, como no, con espectáculos circenses. También se incorpora este año un parón (sábado y domingo, de 14.30 a 16.30 horas) para comer, y caen las justas a caballo. El sábado y domingo se abrirá el ferial a las 11.00 horas, con inauguración por parte de las autoridades ese primer día a mediodía. Para la clausura del domingo habrá un pasacalles a cargo de todos los grupos (21.30 hora) y un espectáculo de fuego en la praza do Cotón, a partir de las 22.00 horas.

Trapecistas, zancudos, bailes medievales a cargo de Veiga do Cotón (sábado, tras la inauguración) y tambores serán otros de los alicientes de estas tres jornadas en las que, por supuesto, no faltarán las degustaciones unidas a la amplia oferta hostelera de la villa. En este, su decimoséptima ed