O ceense Rafael Vilar colleita un novo premio poético co Valladares da Estrada
Levará os 2.000 euros do galardón
Concorreron 39 pezas literarias
Gonzalo Louzao, rexedor estradense, vén de abrir a plica do XXIX Premio de Poesía Avelina Valladares, galardón convocado polo Concello. E foi o ceense Rafael Vilar González, coa obra titulada 'Ferida aberta', quen levou os 2.000 euros. A entrega será na Festa da poesía.
O xurado, conformado nesta ocasión por Xoán Carlos García Porral, María Neves Soutelo Vázquez, María Begoña Porto Brea e Esteban Folgar Brea (con Dolores Araújo Arias actuando como secretaria), seleccionou esta peza entre as 39 que concorreron á presente edición do premio, nun ano especial para o certame, na medida en que o Concello da Estrada reserva este 2025 á celebración do Ano Cultural Avelina Valladares, nun xesto que busca recoñecer, exaltar e divulgar o legado da cantora do Ulla para as letras galegas.
No mes de outubro celebrarase o bicentenario do nacemento desta escritora, natural de Berres.
