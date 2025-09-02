Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O ceense Rafael Vilar colleita un novo premio poético co Valladares da Estrada

Levará os 2.000 euros do galardón

Concorreron 39 pezas literarias

O rexedor Gonzalo Louzao, co móbil, na apertura de plicas do Premio Avelina Valladares da Estrada

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

Gonzalo Louzao, rexedor estradense, vén de abrir a plica do XXIX Premio de Poesía Avelina Valladares, galardón convocado polo Concello. E foi o ceense Rafael Vilar González, coa obra titulada 'Ferida aberta', quen levou os 2.000 euros. A entrega será na Festa da poesía.

O xurado, conformado nesta ocasión por Xoán Carlos García Porral, María Neves Soutelo Vázquez, María Begoña Porto Brea e Esteban Folgar Brea (con Dolores Araújo Arias actuando como secretaria), seleccionou esta peza entre as 39 que concorreron á presente edición do premio, nun ano especial para o certame, na medida en que o Concello da Estrada reserva este 2025 á celebración do Ano Cultural Avelina Valladares, nun xesto que busca recoñecer, exaltar e divulgar o legado da cantora do Ulla para as letras galegas.

No mes de outubro celebrarase o bicentenario do nacemento desta escritora, natural de Berres.

