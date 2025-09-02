Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O festival Vimianzo M.O.L.A. afronta a súa segunda semana con libros, narración oral e teatro no Castelo

A programación do 4 ao 11 de setembro inclúe presentacións literarias, encontros con autores e autoras, espectáculos escénicos, murais colaborativos e unha feira de libros coa cultura galega como protagonista

Teatro Ghazafellos: 'Travesía Unicornio'

Teatro Ghazafellos: 'Travesía Unicornio' / Cedida

El Correo Gallego

Vimianzo

O festival Vimianzo M.O.L.A. (Murais, Oralidade, Literatura e Artes) continúa esta semana cunha intensa programación centrada na literatura, a narración oral e o teatro, que terá como epicentro o Castelo de Vimianzo. Tralo arranque musical da pasada fin de semana, o certame pon agora o foco nos libros e nas artes escénicas, mantendo todas as actividades de balde e abertas ao público.

O programa de muralismo segue pendente da meteoroloxía, aínda que o Concello anunciará polas redes sociais a posta en marcha do mural XXL en Bamiro, a cargo de DoctorToy, e do mural dedicado a Manuel Rivas, do artista Primo Rodríguez. Ademais, os días 5 e 6 desenvolveranse os murais colaborativos sobre Castelao e Evaristo Martelo, dirixidos por Rakele Cavallo e DoctorToy, con participación aberta a través do Colectivo Vella Escola.

A programación literaria e escénica arranca o xoves 4, coa actuación infantil de Paco Nogueiras na Praza do Concello e os pasarrúas da compañía Tchyminigagua.

O venres 5, o Castelo converterase nun gran espazo cultural cunha feira de libros, obradoiros, encontros e presentacións de obras como As voces da terra de Patricia Blanco, Indolente de Alberto Mancebo ou Somos Hip Hop do colectivo Vella Escola. A xornada completarase con narración oral a cargo de Tanea Caamaño, Vero Rilo e Avelino González.

O sábado 6 sumará novas presentacións, entre elas Ángeles acusadores de Diego Garrote, Xoán Branco e a gran revolta irmandiña de Fran Zabaleta ou 1809. Galicia en Armas de Eduardo Rolland, ademais dun encontro moi esperado con Ledicia Costas e Pedro Feijoo. O día pecharase coa presenza do actor e escritor Pablo Rivero, que presentará a súa novela El Rebaño.

A xornada de clausura, o domingo 7, incluirá a representación Historia dramatizada do Castelo, novas presentacións literarias con autoras como Rebeca Stones e Guadalupe Vázquez Formoso, teatro familiar coa compañía Ghazafellos e a presentación de Miñán, de Amets Arzallus e Ibrahima Balde. O broche final será a charla de Manuel Rivas Escribir na Costa da Morte e a inauguración do mural en homenaxe ao escritor.

Como actividade extra, o xoves 11 o Auditorio da Casa da Cultura acollerá a obra Castelao, da compañía Culturactiva Producións, dirixida ao público escolar no marco do Ano Castelao 2025.

Con esta segunda semana de programación, o festival Vimianzo M.O.L.A. consolida a súa primeira edición cunha firme aposta pola cultura participativa, a literatura e as artes como ferramentas de encontro e transformación social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents