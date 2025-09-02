Comeza a funcionar en Ponteceso a oficina de atención para os afectados polos incendios
É un dos 16 postos informativos habilitados en Galicia
Nel, os damnificados poderán recibir información e tramitar as distintas liñas de axuda da Xunta
Redacción
A oficina de atención para os afectados pola vaga de lumes está xa en funcionamento nas dependencias municipais do Concello. O servizo, atendido por persoal técnico da Consellería de Medio Rural e da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, servirá para ofrecer asesoramento presencial aos prexudicados polos incendios, brindándolles información sobre as distintas axudas implantadas polo organismo autonómico.
O alcalde, José Manuel Mato, agradece a "enorme colaboración da Xunta de Galicia á hora de axudar aos damnificados polos lumes" e anima á cidadanía a facer uso desta oficina de atención "coa que se lle darán todas as facilidades para tramitar as achegas".
Así, Ponteceso convertese nun dos dous únicos puntos informativos da provincia coruñesa e un dos 16 que hai en Galicia. Neste establecemento, dispoñible no salón de plenos, as persoas afectadas recibirán información e poderán tramitar as distintas liñas da Xunta de Galicia.
Existen axudas para vivendas; explotacións agrícolas, gandeiras e forestais; para empresas; para recuperar infraestruturas de uso público en espazos protexidos e para cubrir os danos persoais a consecuencia dos lumes.
