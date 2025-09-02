Sesenta profesionales mejoran la estética y eficiencia energética de A Maía, Lalín y Trazo con los talleres de empleo

Las comarcas de Deza, Ordes y A Maía cuentan ya con 57 nuevos trabajadores cualificados y formados con talleres de empleo que respalda la Xunta. Así, en Ames se repartían los 17 diplomas a otros tantos vecinos (incluyendo de Brión), que terminaron el taller dedicado a instalación y mantenimiento de paneles solares, mientras que en Lalín eran 20 los que recibían el documento sobre limpieza de montes y revestimientos. Por fin, en Trazo (con Oroso, Cerceda y Tordoia) eran también dos decenas de personas las que pueden acreditar su pericia en conservación de montes y jardines.

Alumnos y autoridades autonómicas, de Ames y Brión en la clausura del taller de empleo / Concello

En Bertamiráns, de tal modo, 17 alumnos recibían sus distintivos en un acto al que acudieron el jefe del servicio de Emprego, Relacións laborais, traballo autónomo e Economía social de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Alberto Linares Fernández, junto al regidor Blas García y miembros de la Corporación. La actividad contó con una subvención de 422.788,40 euros de la Xunta, 119.617,97 euros de Ames y 44.608,62 euros de Brión. Y su buen hacer quedó demostrado con la instalación de paneles solares fotovoltaicos en las escuelas infantiles de Ames; pabellón y piscina descubierta de Bertamiráns y en la Escola municipal de música Magariños de Brión. Emplazaron, asimismo, puntos de recarga para vehículos, renovaron el alumbrado interior y mejoraron la eficiencia energética en edificios municipales.

Por otro lado, fue el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, quien participaba con el alcalde Xosé Crespo en la clausura del obradoiro de emprego dual Sámago, en el Concello de Lalín (hay que recordar que en Rodeiro, Deza, también se impartió otro taller). Allí se formaron durante 9 meses gracias a los casi 420.000 euros aportados por la Xunta, con prácticas remuneradas durante toda la duración del curso. «Ademais, estas prácticas reverteron a favor do seu concello, xa que os participantes realizaron traballos dentro do seu municipio», aportan, entre las que destacan las relacionadas con la silvicultura y construcción.

Mejoras de la vegetación en zonas de ocio y municipales

Ya en la provincia coruñesa, era la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, la que acudía al fin de curso del obradoiro de emprego dual Terras de Lengüelle, una iniciativa que recibió 412.000 euros, permitiendo el mantenimiento del jardín de la casa consistorial de Trazo, la plaza del centro médico, entorno de la piscina municipal y de la escuela de Berreo (con una plantación incluida en la zona del local social), así como el mantenimiento de las áreas de ocio de A Castiñeira, Castelo, Viaño Grande, Oa y Chaián y en la carballeira de Benza.

Un momento de la clausura del obradoiro de Trazo para la comarca ordense / Concello

En el caso de Tordoia, realizaron labores de mantenimiento del antiguo campo de fútbol de Viladabade y aledaños de la escuela de esa parroquia, además de trabajar en el área de la escuela de Belvís y áreas recreativas de A Folgueira y O Empalme; viejo campo de fútbol de Gorgullos; área de la piscina municipal y entorno de Pedra Longa, sin obviar la limpieza y reforestaron de Braña da Fonte y A Chousa Vella.

Por fin, en Cerceda acometieron el mantenimiento del Paseo fluvial do Acebedo y el botánico, mientras que los orosanos pueden disfrutar ya de puestas a punto en los parques de las unitarias de Deixebre, Senra, Vilacide y Trasmonte, entre otras, o las áreas de ocio en A Garabanxa, Penateixa, Parque do Carboeiro y en el local social de Trasmonte.