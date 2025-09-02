Val do Dubra, Oroso y Melide mejoran sus viales, colegios y los saneamientos
Los dubreses renovarán acceso al CEIP y Tilleira, entre otros
El centro educativo de Sigüeiro sustituye su tejado para 420 alumnos
En las postrimerías del verano, los principales municipios de la comarca se afanan en comenzar el curso político con una auténtica batería de obras, que van desde los 574.675 euros que invertirá Dubra (sobre todo en pavimentados) a la reforma del CEIP de Sigüeiro, las actuaciones en el centro de Padrón o la extensión del saneamiento en Melide.
Precisamente, en Dubra está previsto el refuerzo del firme en el viario de Erviñou a Abelenda; mejora de accesos al CEIP de Portomouro y senda en la rúa Freán; adecuación de viales en Portomedal y otros, así como en Pedragosa a Barral por Algalia y otro; Arnexo y otros; paso de A Tilleira; ampliación del abastecimiento a Gontar y Buiro o mejora del aparcamiento de Bembibre con el POS.
En Melide era el regidor José Manuel Pérez el que visitaba la segunda fase del nuevo colector de saneamiento y pozos que, por 150.000 euros, permitirán «por fin a ampliación do saneamento de Santa María vai ser unha realidade, logo de solventar todas as trabas alleas ao concello que se deron e que dilataron o inicio da obra». En Padrón terminaban hace unos días las actuaciones de colmatación de los antiguos colectores y reposición del firme de piedra en la praza de Camilo José Cela, al tiempo que en Negreira están acometiendo una rotonda central de 31 metros en su polígono que, gracias a la inversión de 50.000 euros, permitirá un tráfico más fluido de los tráileres gracias a la Xunta.
La escuela infantil de Rois, a su vez, ha sustituido el pavimento exterior de caucho con los 16.000 euros aportados por el Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar, y en Oroso, era la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, la que visitaba (junto al regidor, Álex Doval, y el director territorial de Educación, Indalecio Cabana), quienes visitaban la obra de renovación integral de la cubierta del CEIP de Sigüeiro por un importe de máis de 291.000 euros «que permitirá mellorar a confortabilidade deste centro educativo», aportaban. En este colegio, que empezará el curso con 420 alumnos, se retiraron las placas de fibrocemento y la cobertura de teja cerámica para la posterior instalación de paneles sandwich.
