Abren la anotación a las Aulas Sénior padronesas el día 8

Las Aulas Sénior de Padrón, orientadas a fomentar un envejecimiento activo, arrancan un nuevo curso con una programación variada de actividades saludables, culturales y de ocio. Gestionadas por Ategal en colaboración con el Concello, se ha decidido adelantar el plazo de anotación, que comenzará el 8 de septiembre para los empadronados y el 17 para el resto.

Las clases arrancarán el 1 de octubre de 2025, prolongándose hasta el 31 de mayo de 2026, y el coste de la matrícula es de 60 euros anuales por persona, o 100 euros en el caso de matrimonios (más una cuota de 10 € por actividad).

Las tienen como sede el Centro Social de Padrón (Campo do Souto, nº 2) , así como las parroquias de Carcacía, Angueira de Suso y Estramundi. En la villa se ofertan como actividades «ximnasia de mantemento, ximnasio, escola de espalda, pilates, hipopresivos, ioga-relaxación e camiñatas. Tamén haberá clases de memoria, inglés (nivel 0 e nivel I), informática (nivel 0 e nivel I), pintura ao óleo, pintura en tea, manualidades, labores varias (patchwork, bordado, ganchillo, calceta)», apuntan los técnicos, mientras que en el ámbito cultural abarcan un Club de lectura gratuito, así como clases de arte y de Historia de España e de Galicia o actividades de divulgación del patrimonio artístico-cultural. En Carcacía la oferta incluye gimnasia de mantenimiento y taller de memoria, igual que en Angueira de Suso pero con diferente horario. En Estramundi habrá Escola de espalda, pilates y gimnasia de mantenimiento.

Los interesados pueden recabar más datos en el 981 811 329, presencialmente, en la web de Ategal o por correo electrónico (cruz.taboada@padron.gal).